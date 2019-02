Update: Chelsea in beroep tegen transferverbod

Chelsea mag de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers vastleggen, omdat men de regels omtrent het halen van jeugdspelers heeft overtreden.

Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA vrijdagochtend naar buiten gebracht. Chelsea heeft artikel 19 overtreden, dat betrekking heeft op het contracteren van spelers tot achttien jaar. De Londense club is bij de registratie van liefst 29 spelers in de fout gegaan, zo meldt de FIFA. De straf geldt voor de hele club, met uitzondering van de vrouwen- en zaalvoetbalafdeling.



Bovenop het transferverbod kregen The Blues ook een boete opgelegd van omgerekend zo'n 530.000 euro. De FIFA geeft Chelsea, dat nog wel tegen de straf in beroep kan gaan, negentig dagen de tijd om de registratie van de jeugdspelers op orde te krijgen. Overigens is ook de Football Association door de FIFA bestraft. De Engelse bond moet 450.000 euro betalen, omdat ook zij fouten hebben gemaakt bij het registreren van minderjarige voetballers.Voor Chelsea komt het transferverbod als een mokerslag aan. De ploeg van Maurizio Sarri is bezig aan een teleurstellend seizoen en sterspeler Eden Hazard wordt al geruime tijd aan Real Madrid gelinkt. Ook voor de 18-jarige Callum Hudson-Odoi is veel belangstelling. Mochten zij na dit seizoen vertrekken, dan kan Chelsea dus geen vervanger halen.Chelsea meldt via de officiële kanalen dat men bij de FIFA in beroep gaat. De club schrijft dat de bond de gang van zaken bij het registreren van 92 jeugdspelers heeft onderzocht en dat er in 63 gevallen niks fout is gegaan. De Londenaren beweren echter dat ze ook bij de overige 29 transfers volgens de regels hebben gehandeld.