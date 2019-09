Update: Chaos bij Valencia eist weer een slachtoffer

Valencia heeft trainer Marcelino op straat gezet.

De club meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de hoofdcoach is ontslagen. De 54-jarige Spanjaard onderhield geen goede relatie met eigenaar Peter Lim, die dus al snel in het seizoen ingrijpt. , met onder anderen Jasper Cillessen als werknemer, is een van de tegenstanders van in de groepsfase van de .

Het gedwongen vertrek van Marcelino uit de sinaasappelstad komt niet geheel als een verrassing: diverse Spaanse media waren er al enige tijd van overtuigd dat een ontslag op handen was. Lim geeft officieel geen reden voor het ontslag, maar in Spanje is het een publiek geheim dat Marcelino en de Singaporese eigenaar al een tijd in de clinch lagen over het aankoopbeleid van Valencia.

Marcelino heeft twee seizoenen aan het roer gestaan in Mestalla, waarin hij in 110 wedstrijden de leiding had. In beide jaargangen eindigde de Spaanse oefenmeester met Valencia in LaLiga knap vierde achter de drie Spaanse grootmachten. Afgelopen seizoen werd bovendien de gewonnen en de halve finale van de bereikt.

In Spanje wordt alom verwacht dat Albert Celades het takenpakket van Marcelino over gaat nemen. Celades, voormalig middenvelder van onder meer en , was eerder bondscoach van Spanje Onder-21 en Onder-16 en werkte de laatste jaren als assistent van Julen Lopetegui bij Spanje en Real.

Lopetegui werd bij de Koninklijke al na enkele maanden de laan uit gestuurd, hetgeen ook voor Celades het einde van zijn dienstverband in Madrid betekende. Inmiddels is Celades officieel geïnstalleerd als nieuwe oefenmeester.

UPDATE VRIJDAG 20 SEPTEMBER 20.48 UUR:

Pablo Longoria is niet langer de sportief directeur van Valencia, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend. De Spaanse club meldt dat men een akkoord heeft bereikt over het beëindigen van zijn tot 2021 doorlopende contract. "De club wil hem bedanken voor zijn inzet", zo schrijft Valencia in een kort statement.