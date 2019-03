Update: Celstraf voor 'fan' die veld op rende en klap gaf aan Grealish

De supporter van Birmingham City die Aston Villa-speler Jack Grealish aanviel, is de rest van zijn leven niet meer welkom in het St. Andrews Stadium.

Dat maakte de club zondagmiddag kort na de wedstrijd (1-1) bekend via de website. De fan kwam na tien minuten het veld op in de stadsderby en deelde een tik uit aan de middenvelder van the Villans. Grealish kon de wedstrijd gewoon hervatten en maakte in de tweede helft het winnende doelpunt.

Op de website biedt Birmingham City zijn excuses aan voor het wangedrag van de supporter. Daarnaast zullen the Blues meehelpen bij een onderzoek naar het incident. Grealish reageert na afloop bij Sky Sports op het bizarre voorval. "Ik dacht dat we een corner kregen en liep naar mijn positie. Opeens voelde ik een arm van achteren tegen mijn gezicht komen. Natuurlijk is er rivaliteit in het voetbal, maar hier is geen plaats voor."



In de tweede helft besliste Grealish de derby met een lage schuiver. "Ik probeerde door te gaan en ik denk dat het me goed gelukt is. Het was ongelooflijk om het winnende doelpunt te maken voor onze eigen supporters. Zeker na wat er in de eerste helft gebeurde." Manager Dean Smith is blij dat het goed afgelopen is. "Dit mag niet gebeuren, de beveiliging had beter moeten ingrijpen. Gelukkig is alles goed met Jack. Ik vind rivaliteit geen probleem, maar dit gaat te ver."



Voor Birmingham City-manager Garry Monk werd het een zwarte middag. "Ik heb het incident nog niet teruggezien, maar iedereen weet dat dit niet kan gebeuren op een voetbalveld. We zien dit natuurlijk niet door de vingers, maar een idioot weerspiegelt onze supporters niet. Ik hoop dat het goed wordt afgehandeld. Het belangrijkste is dat Jack in orde is." De betreffende supporter is tijdens de wedstrijd overgedragen aan de politie en is inmiddels opgepakt.

UPDATE 11 MAART 17.04 UUR:

Paul Mitchell, de Birmingham City-supporter die een klap uitdeelde aan Aston Villa-speler Jack Grealish, is veroordeeld tot veertien weken celstraf. Bovendien kreeg hij een boete van omgerekend 400 euro en mag hij de komende tien jaar geen voet zetten in een Engels voetbalstadion. Mitchell rende tijdens de derby in de Championship op een onbewaakt moment het veld op en viel de middenvelder van achteren aan. Grealish kon het duel evenwel uitspelen en zorgde hoogstpersoonlijk voor de winnende 0-1.