Update: Casillas na twee maanden terug op trainingsveld

Iker Casillas is maandag ontslagen uit het ziekenhuis nadat hij vorige week werd opgeschrikt door een hartaanval op het trainingscomplex van FC Porto.

Het herstel van de 37-jarige doelman verliep de afgelopen dagen voorspoedig, al is het nog de vraag of hij zijn voetballoopbaan voort kan zetten. Casillas werd vijf dagen geleden onwel tijdens een training van os Dragões , waarna hij meteen naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hier ging hij direct onder het mes en kon al vrij snel bekendmaken dat de doelman niet meer in levensgevaar verkeerde. Maandag heeft hij tijdens een speciaal belegde persconferentie een dankwoord uitgesproken.



"Ik wil iedereen bedanken voor de lieve woorden, ik heb geluk gehad. We zullen nu een paar weken of zelfs een paar maanden moeten wachten. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar het belangrijkste is dat ik hier kan staan om jullie dit te vertellen. Ik zal de komende tijd veel rusten, verder weet ik het nog niet zo goed. Ik hoop dat jullie op me kunnen wachten, ik moet alles nog op een rijtje zetten."



Casillas maakte in het verleden zestien jaar deel uit van de hoofdmacht van . In 2015 volgde een transfer naar FC Porto en de routinier is sindsdien een vaste waarde geweest bij de Portugese topclub. De Spanjaard verlengde eerder dit seizoen zijn contract bij de club nog tot medio 2020, inclusief een optie voor een extra seizoen. Of Casillas in de toekomst nog plaats kan nemen onder de lat is echter onduidelijk.

UPDATE MAANDAG 1 JULI 14.05 UUR:

Iker Casillas is maandagochtend met zijn ploeggenoten van FC Porto aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De 38-jarige doelman zakte twee maanden geleden op de training in elkaar na een hartaanval, maar al snel bleek dat hij buiten levensgevaar was. Hij mocht een paar dagen later het ziekenhuis weer verlaten en ondanks speculaties over een gedwongen pensioen, lijkt de doelman vastberaden om zijn voetballoopbaan door te zetten. “Terug aan het werk, de eerste dag”, tweette Casillas een paar uur nadat hij voor het eerst zijn gezicht liet zien op het trainingscomplex van os Dragões.