Update: CAF laat finale Afrikaanse Champions League overspelen

Espérance de Tunis heeft de titel in de Afrikaanse Champions League in de nacht van vrijdag op zaterdag op bijzondere wijze geprolongeerd.

De Tunesiërs kregen de trofee toegewezen nadat de Marokkaanse tegenstander Wydad Athletic Club uit Casablanca na een uur besloot niet verder te willen spelen vanwege het ontbreken van de VAR.

Espérance kwam in het Stade Olympique van Radès een paar minuten voor de rust op voorsprong dankzij een doelpunt van Mohamed Belaili. Wydad dacht een kwartier na de onderbreking weer langszij te komen, maar een doelpunt van de Marokkanen werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Wydad drong vervolgens aan op raadpleging van de videoscheidsrechter, waarna duidelijk werd dat het systeem, ondanks eerdere beloften, niet werkte.

De twee elftallen kregen voor aanvang van de finale te horen dat de VAR vanwege technische problemen in de eerste helft niet ingezet kon worden, maar dat het probleem na de rust opgelost zou zijn. Toen bleek dat de VAR ook in de tweede helft niet geraadpleegd kon worden besloot Wydad het bijltje erbij neer te leggen. De wedstrijd lag vervolgens anderhalf uur stil en zelfs voorzitter Ahmad Ahmad kon de woedende spelers niet op andere gedachten brengen.

De problemen met de VAR kwamen op een extra pijnlijk moment, daar er in de heenwedstrijd van de finale (die in 1-1 was geëindigd) ook al veel te doen was geweest om de arbitrage. Wydad zag toen een op het oog legitieme goal afgekeurd worden, terwijl de arbiter van dienst ook naliet om de Marokkanen een strafschop mee te geven. De scheidsrechter die in de heenwedstrijd de fluit hanteerde is inmiddels voor zes maanden geschorst.

Update 5 juni 2019 21.13 uur - CAF laat Afrikaanse overspelen na bizar slot

De finale van de Afrikaanse Champions League tussen Wydad Casablanca en Espérance de Tunis moet na de Afrika Cup (21 juni – 19 juli) in zijn geheel worden overgespeeld op neutraal terrein, zo heeft de Afrikaanse voetbalbond CAF besloten. De return van de finale liep vorige week vrijdag volledig uit de hand nadat er technische problemen waren met de VAR. Omdat Wydad Casablanca weigerde verder te spelen, werd Espérance de Tunis gekroond tot kampioen. De Tunesiërs moeten nu alsnog aan de bak. De club is het daar echter niet mee eens en stapt naar het CAS.