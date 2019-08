Update: Bournemouth rondt tijdelijke komst Wilson af

The Reds zijn bereid om de Welsman tijdelijk te laten vertrekken, waar ze geloven dat hij zich verder gaat ontwikkelen bij the Cherries.

AFC is in gesprek met over de komst op huurbasis van buitenspeler Harry Wilson. The Cherries willen de international van Wales graag naar het Vitality Stadium halen en hebben een officieel bod uitgebracht om de 22-jarige linkspoot vast te leggen voor de transferdeadline van donderdag.

De onderhandelingen zijn gaande, waar bronnen aan Goal hebben bevestigd dat dinsdag waarschijnlijk cruciaal zal zijn voor het afronden van de voorwaarden. Wilson, zo wordt begrepen, staat open voor een overstap op huurbasis in de Premier League, waarmee hij waardevolle ervaring op het hoogste niveau kan opdoen. Na indruk gemaakt te hebben in het Championship bij zowel Hull City als Derby County de afgelopen achttien maanden, wil de jongeling ervoor zorgen dat zijn carrière in een opwaartse spiraal blijft.

Liverpool was aanvankelijk tegen het idee van een huurovereenkomst en gaf de voorkeur aan een definitief afscheid of hem te behouden als onderdeel van de eerste selectie van Jürgen Klopp. Wilson kwam regelmatig in actie in de voorbereiding en scoorde zowel tegen Borussa Dortmund als Olympique Lyonnais, maar maakte zondag geen deel uit van de wedstrijdselectie voor de Community Shield-wedstrijd tegen .

The Reds geloven dat de in Wrexham geboren vleugelaanvaller het potentieel heeft om dit seizoen wedstrijden voor hen te spelen, maar waarderen zijn wens om regelmatig op Premier League-niveau te spelen. Ze hebben een sterke werkrelatie met Bournemouth en geloven dat Eddie Howe het soort manager is die aanzienlijk zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van de speler, als hij naar de zuidkust zou verhuizen.

Bournemouth is in voorbereiding op het nieuwe seizoen David Brooks, landgenoot van Wilson, kwijtgeraakt als gevolg van een blessure. Het is dan ook de verwachting dat Wilson direct zou strijden om een basisplaats op de rechterflank. Hij was afgelopen seizoen zeventien keer trefzeker voor Derby, dat de finale van de Championship play-offs behaalde.

Liverpool verwacht dat er voor de transferdeadline van donderdag ook interesse zal komen in Ryan Kent. Leeds United wil een bod uitbrengen om de 22-jarige vleugelaanvaller definitief vast te leggen. Klopp zei na de vriendschappelijke wedstrijd van vorige maand tegen dat "de tijd voorbij is voor huurperiodes" voor Kent. Bronnen hebben Goal verteld dat Leeds, dat de Engelsman al enige tijd volgt, waarschijnlijk een bod van ruim zevenenhalf miljoen euro zal uitbrengen op de linksbuiten zodra Kemar Roofe aan verkocht is.

De -winnaar van afgelopen seizoen zal waarschijnlijk ook Herbie Kane, Liam Millar en Pedro Chirivella toestemming geven om de club tijdelijk te verlaten voordat de Engelse transfermarkt sluit.

UPDATE DINSDAG 6 AUGUSTUS 21.40 UUR:

Harry Wilson speelt komend seizoen op huurbasis voor Bournemouth, meldt zijn eigenlijke werkgever Liverpool via de officiële kanalen. De aanvaller uit Wales had bij de winnaar van de Champions League weinig uitzicht op veel speeltijd en wilde na eerdere verhuurperiodes op het hoogste niveau acteren. De aanwezigheid van trainer Eddie Howe heeft de doorslag gegeven voor de deal.