Update: Bolton Wanderers blijft tot deadline vechten voor toekomst

De toekomst van Bolton Wanderers hangt aan een zijden draadje, want de club moet vóór dinsdagavond een oplossing hebben voor de financiële problemen.

Gebeurt dat niet, dan dreigt een faillissement voor de voormalige Premier League-club, die nu in League One acteert. Curator Paul Appleton komt maandag met een welgemeende noodoproep namens the Trotters.

Bolton werd in mei onder curatele gesteld nadat voormalig eigenaar Ken Anderson en Laurence Bassini, de beoogde nieuwe eigenaar, niet op tijd tot een akkoord waren gekomen wat betreft de overname. Het bedrijf Football Ventures wil Bolton ondertussen al enige tijd inlijven, maar het overnameproces is vertraagd omdat Bassini naar de rechter is gestapt om een eventuele overname door Football Ventures te blokkeren.

De betrokken partijen leken vrijdag echter tot een akkoord te zijn gekomen. "Maar zaterdag kwam het zwaar teleurstellende bericht dat die deal is mislukt", benadrukt Appleton namens Bolton op de clubsite. "Het heeft nu geen zin om schuldigen voor de ontstane situatie aan te wijzen. De afgelopen 48 uur hebben we er werkelijk alles aan gedaan om alle partijen die met elkaar in conflict zijn ervan te overtuigen dat het voorbestaan van de club afhangt van een overeenkomst tussen hen."

Appleton weet dat de tijd dringt, want uiterlijk dinsdagavond moet Bolton met een passende oplossing komen richting de Engelse voetbalbond. "Er is al overleg geweest, maar er is nog lang geen akkoord", verduidelijkt de curator de ernst van de situatie. "Daarom doe ik nogmaals een oproep aan alle betrokken partijen: doe er alstublieft alles aan om tot een oplossing te komen. Binnen 24 uur zal anders de licentie van Bolton worden ingetrokken. Daarna zal het faillissement worden aangevraagd, wordt de club uit de League One gehaald en gaan er 150 banen verloren."

Lees beneden verder

"Dat zou echt een enorme ramp zijn voor de hele gemeenschap. Tenzij de betrokken partijen een akkoord bereiken, begint de ontmanteling van Bolton nog deze week."

Update 27 augustus 12.14 uur - Bolton Wanderers blijft tot deadline vechten voor toekomst

Bolton Wanderers blijft vechten voor het voortbestaan van de club, zo meldt curator Paul Appleton op de website van de League One-club. "De gesprekken met de betrokken partijen blijven doorgaan. Mijn team en ik doen er alles aan om alsnog tot een akkoord te komen en zullen ons met hart en ziel blijven inzetten voor de club, de supporters en de gemeenschap van Bolton. De toekomst van de club is nog steeds onzeker maar ik blijf desondanks geloven in een positieve uitkomst voordat de deadline dinsdag om 18.00 afloopt." De Engelse voetbalbond wil voor dat tijdstip weten in welke handen Bolton komt, anders wordt de licentie ingetrokken.