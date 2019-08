Update: Blessure Steven Berghuis lijkt mee te vallen: "Klaar voor donderdag"

Feyenoord speelt donderdagavond de return tegen Hapoel Be'er Sheva in de laatste voorronde van de Europa League.

Het is nog maar de vraag of Steven Berghuis dan van de partij kan zijn. De aanvaller heeft maandagochtend namelijk op de training een enkelblessure opgelopen en moest meteen naar binnen voor verdere behandeling.

RTV Rijnmond bericht dat Berghuis 'met veel geschreeu'’ het veld af ging na een botsing met Leroy Fer en Renato Tapia. De ernst van de blessure bij de Oranje-international is op dit moment nog niet duidelijk en hij zal naar alle waarschijnlijkheid spoedig nader onderzocht worden.

Berghuis voegt zich bij een toch al aardig gevulde ziekenboeg en vergroot daarmee de zorgen voor trainer Jaap Stam. Sven van Beek, Bart Nieuwkoop, Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen zijn al langere tijd uitgeschakeld, al werkten de drie laatstgenoemden maandag wel een individueel programma af.

Lees beneden verder

Stam zit donderdag voor de return in Israël bepaald niet ruim in zijn centrumspitsen. Dylan Vente maakte eerder deze week al de gang naar en Jörgensen is hoe dan ook niet inzetbaar.

De mogelijk geblesseerde Berghuis speelde de afgelopen weken ook een aantal keer in de punt van de aanval. Rechtsbuiten Luciano Narsingh of jongeling Naoufal Bannis zal nu mogelijk als spits fungeren tegen Hapoel. wist de heenwedstrijd in De Kuip afgelopen donderdag al met 3-0 te winnen.

Update 26 augustus 12.56 uur - Blessure Steven Berghuis lijkt mee te vallen: "Klaar voor donderdag"

De -return tegen Hapoel Be’er Sheva lijkt niet in gevaar te komen voor Steven Berghuis. De aanvaller van Feyenoord moest maandagochtend na een botsing nog voortijdig de training staken en even werd gevreesd voor een enkelblessure. Berghuis laat zelf echter via social media weten dat hij gewoon van de partij verwacht te zijn in Israël: “Alles gaat goed, klaar voor donderdag”, schrijft hij bij een foto van hemzelf en Leroy Fer.