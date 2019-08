Update: Bij PEC Zwolle overbodige Stanley Elbers praat met RKC Waalwijk

Andrija Novakovich moet de nieuwe spits worden van PEC Zwolle.

Volgens de Stentor zijn beide partijen met elkaar in onderhandeling en zat Novakovich zondagavond op de tribune tijdens de competitiewedstrijd tussen en (2-2). Momenteel staat Novakovich onder contract bij Reading, maar zijn uitzicht op speeltijd is beperkt bij de club uit de Championship.

Novakovich liet zich in het seizoen 2017/18 verhuren aan , waarvoor hij 19 keer tot scoren kwam in 35 duels in de toenmalige Jupiler League. Een seizoen later maakte hij op huurbasis 9 treffers in 27 optredens voor in de . Hoewel Novakovich in 2015 debuteerde voor Reading, staat zijn totaal pas op drie officiële wedstrijden voor de club. Een vertrek is bespreekbaar voor de spits wiens contract in Engeland nog een jaar doorloopt.

Voetbal International bevestigt de belangstelling en noemt Novakovich de 'gedroomde nieuwe aanvalsleider' voor de ploeg van John Stegeman. Hij zou in Zwolle moeten concurreren met Lennart Thy en de momenteel geblesseerde Mike van Duinen. Als Novakovich wordt binnengehaald, neemt het perspectief voor de huidige stand-in Zian Flemming verder af. De Stentor stelt dat de jeugdexponent van zich lijkt op te kunnen maken voor een tijdelijk vertrek.

Verder worden Darryl Lachman, Clint Leemans en Stanley Elbers als 'overbodig' bestempeld. Elbers zou voor een vertrek staan: hij heeft een persoonlijk akkoord bereikt met een niet nader genoemde Nederlandse club. Elbers werd in 2018 transfervrij ingelijfd, maar liep na zijn komst al gauw een scheurtje in de hamstring op. Vorig seizoen kwam hij evenwel nog tot 23 wedstrijden in de Eredivisie voor PEC.

Stanley Elbers vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij RKC Waalwijk. Zowel de club als zijn zaakwaarnemer heeft namelijk aan het Brabants Dagblad bevestigd dat er momenteel gesprekken gaande zijn. Maandag komt er waarschijnlijk al duidelijkheid over een eventueel vervolg van Elbers' loopbaan in Waalwijk. De vleugelaanvaller heeft overigens meerdere ijzers in het vuur: naast RKC is er ook interesse van twee andere clubs uit de Eredivisie en een club uit het buitenland.