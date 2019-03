Update: Bekerfinale blijft staan op 5 mei

De finale van de KNVB Beker wordt mogelijk niet op zondag 5 mei gespeeld als Ajax de halve finales van de Champions League weet te halen.

Mocht het lukken om volgende maand te verslaan, dan speelt men op 30 april of 1 mei de eerste halve finale. Op 7 of 8 mei volgt de return en tussendoor staan de Amsterdammers dus op zondag 5 mei in de bekerfinale tegen . Volgens het Brabants Dagblad overweegt de KNVB daarom de eindstrijd te verplaatsen.



Een woordvoerder van de bond meldt dat Ajax in het belang van het Nederlands voetbal de tijd moet krijgen om te herstellen tussen de twee -wedstrijden in. De KNVB spreekt echter van een 'complexe operatie'. Waarschijnlijk laat men na komend weekend weten of de bekerfinale wel of niet wordt verzet.



In februari was er al veel te doen om het competitieduel tussen Ajax en dat naar achteren werd geschoven. De Zwollenaren moesten op woensdagavond 13 maart naar Amsterdam in plaats van zaterdag 2 maart. Daardoor had Ajax meer tijd om zich voor te bereiden op de return tegen , die op sensationele wijze met 1-4 werd gewonnen.



Ajax krijgt op woensdag 10 april bezoek van Juventus en zes dagen later is de return in Turijn. Het thuisduel van de Amsterdammers met werd daarom al van zondag 14 april naar zaterdag de dertiende verschoven.



Update 14.17 uur: Inmiddels heeft een woordvoerder van de KNVB bevestigd aan het Brabants Dagblad dat de finale niet wordt verplaatst. Willem II en Ajax gaan dus gewoon op Bevrijdingsdag om de strijden.