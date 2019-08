Update: Aston Villa legt ook dertien miljoen neer voor voormalige Vitessenaar

Tom Heaton verruilt Burnley voor Aston Villa, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend.

De promovendus maakt volgens berichten in de Engelse media een bedrag van 8,8 miljoen euro over naar the Clarets voor de 33-jarige doelman. Met de komst van Heaton, drievoudig Engels international, tilt Aston Villa zijn totale zomerse uitgaven naar 136,7 miljoen euro.

Aston Villa zat al een tijdje achter een nieuwe doelman aan en had ook Neil Etheridge van en Jack Butland van Stoke City in het vizier. Heaton stond echter bovenaan het verlanglijstje, ook omdat zijn contract bij nog liep tot medio 2020.

De sluitpost speelde sinds 2013 voor Burnley, dat hem destijds overnam van Bristol City. Eerder kwam Heaton uit voor Cardiff City, Wycombe Wanderers, Rochdale, Queens Park Rangers, Antwerp en Swindon Town.

"Door zijn contractsituatie was er de nodige belangstelling en ik geloof dat Aston Villa hem uitstekende voorwaarden heeft geboden. We hebben een business model bij Burnley, dat iedereen moet begrijpen", stelt Burnley-manager Sean Dyche op het clubkanaal van the Clarets.

"Er is sprake van een goede transfersom voor een hele goede speler, die 33 is en nog tien maanden contract had. Dan moet je de balans opmaken", doceert de oefenmeester.

Lees beneden verder

Aston Villa, dat vorig seizoen via de play-offs naar de Premier League promoveerde, heeft zich reeds behoorlijk geroerd op de transfermarkt. Naast Heaton haalde de club Wesley, Tyrone Mings, Douglas Luiz, Matt Targett, Trezeguet, Ezri Konsa, Björn Engels, Jota en Kortney Hause binnen, terwijl Anwar El Ghazi definitief werd overgenomen van OSC.

Volgens verschillende berichten moet Marvelous Nakamba van voor een bedrag van dertien miljoen euro de volgende versterking voor Aston Villa worden.

Update 1 augustus 12.50 uur - Aston Villa legt ook dertien miljoen neer voor voormalige Vitessenaar

Aston Villa heeft een paar uur na de komst van Tom Heaton ook de transfer van Marvelous Nakamba afgerond. De 25-jarige middenvelder, die in het verleden drie jaar voor speelde, komt voor een bedrag van naar verluidt dertien miljoen euro over van Club Brugge. “Marvelous past in het profiel van het type speler dat we zochten. Hij is erg bewegelijk, hij is goed aan de bal en hij past in onze speelstijl”, reageert manager Dean Smith op het aantrekken van de international van Zimbabwe.