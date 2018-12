Update: Arsenal komt met excuses: "We schamen ons"

Arsenal ging woensdag onderuit tegen Tottenham Hotspur en na afloop ging het met name over het incident met doelpuntenmaker Dele Alli.

De Engelsman kreeg tijdens de wedstrijd namelijk een flesje tegen zijn hoofd gegooid van iemand uit het thuispubliek. "Het is wat het is. Mijn doelpunt (de 0-2, red.) en ook de winst smaken nu iets zoeter”", zegt Alli in gesprek met Sky Sports . “"De vorige keer dat we hier kwamen (4-2 verlies, red.), hadden we niet het resultaat die we wilden. We wilden erg graag naar de halve finale. Dit was een grote test voor ons en ik denk dat het een sterk optreden van ons was.”"



Tottenham-manager Pochettino baalt van het voorval aangaande zijn pupil. “"Gelukkig werd het geen groot issue. Maar kom op... Als we een derby spelen, haten we elkaar op een goede manier. Maar dit ziet er slecht uit, een poging om de tegenstander te schaden. Ik mag niet generaliseren, want één dom persoon maakte een fout.”"



Unai Emery, manager van the Gunners , heeft het incident niet meegekregen. "“Ik heb het niet gezien. De sfeer in het stadion was goed. Als er een situatie zoals jij omschrijft is voorgevallen, dan is dat duidelijk slecht gedrag"”, aldus de oefenmeester. Naast Tottenham zijn ook Manchester City, Chelsea en Burton Albion door naar de halve finale.



Update 20 december 14.20 uur: Arsenal komt met excuses: "We schamen ons"

Arsenal gaat donderdag op de officiële website door het stof. De Londenaren balen van het feit dat Dele Alli tijdens het EFL Cup-duel met Tottenham Hotspur (0-2) een plastic flesje tegen zijn hoofd kreeg gegooid. “"We schamen ons voor de persoon die dit heeft gedaan. Dit gedrag hoort niet thuis in ons stadion. Na het bekijken van de camerabeelden hebben we de verdachte geïdentificeerd. We werken samen met de politie om de persoon op te sporen.”"