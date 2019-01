Update: Ajax neemt aanwinsten en Veltman mee op trainingskamp

Joël Veltman staat voor zijn rentree bij Ajax. De verdediger reist naar verwachting mee naar Florida voor het trainingskamp van volgende maand.

Als hij daar minuten maakt, dan gaat voor Veltman een langlopende wens in vervulling. "Deze blessure is in topsport de ergste die er is", vertelt de negentienvoudig international van Oranje zondagochtend aan FOX Sports .



Veltman scheurde in april de voorste kruisband van zijn rechterknie. Hij revalideerde in Zeist, waar hij 'in een soort bejaardencomplex' een huisje huurde. Zijn langdurige blessure was een mentale tik voor Veltman, zo geeft hij toe. "Het is een kelder waarin je zit en niet uitkomt. Ik dacht niet aan opgeven, maar wel: komt dit nog goed?"



Het revalideren was een zwaar traject, geeft Veltman aan. "Je loopt er maar een beetje bij en dan moet je nog vijf maanden. Dat is gewoon heel moeilijk." Nu zijn rentree in zicht is, is het maar de vraag waar Veltman staat in de pikorde bij Ajax. Veltman denkt 'achteraan' te zullen aansluiten. "Zo simpel is het. Je was aanvoerder en eerste rechtsback, maar nu derde of vierde keus."



"Ik heb nog geen minuten gemaakt, maar ik weet wat ik kan en niet kan, dus we zien het wel", blijft hij hoopvol. Veltman speelde sinds 2012 in totaal 121 competitiewedstrijden voor Ajax. De 26-jarige rechtsback annex centrale verdediger kwam op 19 april voor het laatst in actie: hij viel na 38 minuten uit in de met 4-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo.



Update 3 januari 17.56 uur - Ajax neemt aanwinsten en Veltman mee op trainingskamp

Joël Veltman gaat met Ajax mee op trainingskamp naar Florida. De club uit Amsterdam communiceert dat de verdediger, die in april de voorste kruisband van zijn rechterknie afscheurde, een van de 31 Ajacieden is die het vliegtuig is ingestapt. Ook de aanwinsten Lisandro Magallán en Lassina Traoré gaan mee.