Update: Ajax heeft komst van Portugese doelman afgerond

Ajax heeft zich versterkt met een nieuwe doelman. De Amsterdammers huren Bruno Varela van Benfica voor een half jaar, met een optie tot koop.

Varela moet na dit weekend nog wel medisch gekeurd worden, zo maakt Ajax bekend. De sluitpost is afkomstig uit de jeugdopleiding van Benfica en speelde tussen 2012 en 2016 voor het beloftenteam. Hij werd in het seizoen 2015/16 verhuurd aan Real Valladolid en vertrok vervolgens definitief naar het Portugese Vitória. Na een seizoen, waarin hij 29 keer speelde, keerde hij terug bij Benfica. Voor de grootmacht kwam Varela afgelopen seizoen 29 keer in actie; dit seizoen speelde hij geen enkel duel. Hij behoorde niet tot de wedstrijdselectie voor de twee Champions League-duels met Ajax.



Vermoedelijk wordt de 24-jarige Portugees gehaald als nieuwe tweede doelman, achter André Onana. Directeur Marc Overmars erkende eerder deze week al dat er mogelijk een nieuwe keeper zou komen. Hij noemde de kritiek die Kostas Lamprou recentelijk over zich heen kreeg 'vervelend'. "De mogelijkheid is zeker aanwezig dat we een nieuwe reservekeeper halen. Of er deze week een nieuwe reservekeeper komt? Dat zou kunnen", zei Overmars tegen FOX Sports.



In Lissabon moest Varela concurrenten Odisseas Vlachodimos en Mile Svilar voor zich dulden.Hij zat dit seizoen zeven keer op de bank, waarbij het vijf keer om een bekerwedstrijd ging. De viervoudig international van Portugal Onder-23 heeft een contract tot de zomer van 2022. Ajax maakt niet bekend voor welk bedrag de sluitpost in de zomer kan worden overgenomen.

UPDATE 29 JANUARI 16.35 UUR:

Bruno Varela mag zich officieel Ajacied noemen. De Portugese keeper is met succes medisch gekeurd en wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Benfica. Ajax laat weten dat in de overeenkomst een optie tot koop is opgenomen. Varela gaat spelen met rugnummer 28.