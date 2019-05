Update: Ajax- en PSV-doelwit tekent nieuw contract

Ajax en PSV zijn niet de enige Europese clubs met interesse in Edson Álvarez.

Ook Atalanta, en hebben het oog laten vallen op de 21-jarige verdediger van Club América. In navolging van Mexicaanse media meldt dinsdag ook De Telegraaf dat de twee Nederlandse topclubs zich graag willen versterken met de twintigvoudig Mexicaans international. lijkt op dit moment het snelst zaken te willen doen en heeft als voordeel dat het met Hirving Lozano en Érick Gutiérrez al twee Mexicanen binnen de gelederen heeft.

Zowel al PSV heeft in Nederland al een gesprek gehad met Eduardo Hernandez, de zaakwaarnemer van de verdediger, en zijn Nederlandse zakenpartner Fulco van Kooperen. De huidige koploper van de lijkt het meest concreet voor de komst van Álvarez en binnenkort reist een Eindhovense delegatie af naar Mexico, waar het bespreken van een mogelijke overstap van de multifunctionele verdediger hoog op de agenda staat. De vraagprijs van tien miljoen euro is echter een nadeel voor PSV, daar waar dat bedrag door Ajax makkelijk op te hoesten is.



PSV lijkt eerst te moeten verkopen voordat technisch manager John de Jong een bod kan uitbrengen. De Eindhovenaren wilden zich in januari al versterken met de Club América-verdediger, maar toen bleek Álvarez financieel onhaalbaar. Doordat de mandekker niet kon worden aangetrokken, speelt Daniel Schwaab nog altijd in het hart van de verdediging. De Duitse verdediger heeft een aflopend contract en heeft een nieuwe aanbieding ontvangen van PSV. Schwaab heeft het naar zijn zin, maar heeft het voorstel in beraad, omdat zijn familie nog altijd in Duitsland verblijft.



Ajax had Álvarez in de zomer van vorig jaar al in het vizier. Ook Lisandro Magallán was nadrukkelijk in beeld, maar uiteindelijk vond een overstap geen doorgang en werd Daley Blind overgenomen van . Mocht PSV worde afgetroefd in de strijd om Álvarez, dan haalt de nummer twee van de Eredivisie een speler binnen die zowel rechts centraal in de verdediging uit de voeten kan, maar ook als rechtsback en controlerende middenvelder kan spelen.



Waar Álvarez bij PSV hoog op het lijstje staat, is hij bij Ajax 'een van de opties'. Directeur spelersbeleid Marc Overmars maakte afgelopen zondag bekend dat hij in gesprek is om Kik Pierie naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Met een nieuwe verdediger lijkt Ajax te willen inspelen op het mogelijke vertrek van Matthijs de Ligt, die in de belangstelling staat van .

Ajax en PSV krijgen mogelijk met een tegenvaller te maken in hun jacht op Edson Álvarez. Club América heeft dinsdagavond namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de verdediger, die met allebei de Nederlandse topclubs in verband wordt gebracht, een nieuwe verbintenis heeft gesigneerd. Álvarez ligt nu tot medio 2022 vast bij zijn club, die daardoor wellicht een hogere transfersom kan vragen. Het is nog niet duidelijk of er een vaste afkoopsom in de nieuwe overeenkomst is opgenomen.