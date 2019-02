Update: Advocaat: "Nou, dan weten zij meer dan ik"

Dick Advocaat kan binnen 'no time' tot de nieuwe trainer van Feyenoord voor komend seizoen worden benoemd, zo meldt Voetbal International dinsdag.

Volgens het weekblad is de huidige oefenmeester van FC Utrecht 'vanaf het eerste moment' de enige kandidaat geweest om de vertrekkende Giovanni van Bronckhorst op te volgen en heeft technisch directeur Martin van Geel niet eens met andere trainers over de functie gesproken.



Feyenoord hoopt Advocaat naar verluidt vandaag of morgen te overtuigen om in Rotterdam-Zuid aan de slag te gaan. De ervaren oefenmeester wil eerst weten wat de mogelijkheden voor komend seizoen op spelersgebied zijn. De technische staf blijft intact, op Van Bronckhorst na, maar Dirk Kuyt, nu trainer van Feyenoord Onder-19 krijgt naar verwachting een rol als parttime assistent of leerling-trainer.



Advocaat kan voor een seizoen tekenen, een periode waarin hij naar verluidt de weg voor Kuijt moet plaveien. De oud-aanvaller mag volgend seizoen de UEFA Pro-cursus (Coach Betaald Voetbal) volgen. Kenneth Perez heeft zo zijn twijfels over een eventuele aanstelling van Advocaat. De analist van FOX Sports vindt de waarschijnlijke samenwerking 'te makkelijk'. "Je moet eigenlijk zoeken naar een trainer die iets anders kan dan de gemiddelde Nederlandse trainer", vertelde hij bij Natafelen met Kees . "Je hebt minder geld dan de Nederlandse top twee. Als je wil aanhaken, moet je het ergens anders in zoeken."



Perez denkt dat Feyenoord momenteel 'redeneert vanuit angst'. "Dit is zo makkelijk! We weten het even niet: oh, we kiezen Advocaat wel. Die is passé, wat dat betreft." Ofschoon het naar verluidt de bedoeling is dat Kuyt in de nabije toekomst voor de selectie gaat staan, vindt Perez dat Feyenoord de lange termijn volledig over het hoofd ziet wanneer het voor Advocaat kiest. "Waar moet Feyenoord het vooral van hebben? De eigen jeugd. En waar blinkt Advocaat in uit? Totaal niet omkijken naar de eigen jeugd", benadrukte de oud-voetballer. "Bij Sparta Rotterdam heeft hij alles gekregen wat hij wilde hebben qua spelers. Bij FC Utrecht ook, je ziet wat er nu gebeurt."



Update 5 februari 10.22 uur - Dick Advocaat: 'Nou, dan weten zij allemaal meer dan ik, hoor'

Dick Advocaat bevestigt noch ontkent het verhaal dat hij binnen no time benoemd kan worden tot trainer van Feyenoord. Voetbal International meldde zelfs dat de huidige trainer van FC Utrecht alleen nog maar 'ja' hoeft te zeggen. "Nou, dan weten zij allemaal meer dan ik, hoor", aldus Advocaat tegenover RTV Rijnmond . "Het heeft ook weinig zin om daar antwoord op te geven. Ik ben nu in dienst van FC Utrecht en ga niet over iets anders praten. Ik bevestig het niet en ik ontken het niet. Met alle respect, maar ik hoef daar op dit moment geen verantwoording over af te leggen."