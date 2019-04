Update: ADO Den Haag verlengt met Groenendijk en assistent

ADO Den Haag en Alfons Groenendijk willen graag langer door met elkaar.

De 54-jarige hoofdtrainer erkent vrijdag op een persconferentie dat hij met de club uit de Hofstad in gesprek is over een verlenging van de samenwerking.

Groenendijk loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract bij ADO, maar de oefenmeester bevestigt in aanloop naar het competitieduel van zondagmiddag met dat hij inmiddels een nieuwe aanbieding op zak heeft. "De intentie is er om te blijven, want ik heb het naar mijn zin hier. ADO is een prachtige club om te werken. De prestaties in de afgelopen twee jaar zijn ook heel behoorlijk. Daar kunnen we mee verder", wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad .



Groenendijk zwaait sinds februari 2017 de scepter bij ADO. Hij werd destijds aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic en wist de club dat seizoen uiteindelijk te behoeden voor degradatie. Vorig seizoen eindigde Groenendijk met ADO op een verdienstelijke zevende plaats in de ; in de huidige voetbaljaargang neemt men na twintig speelrondes een elfde plaats in. Voor zijn periode bij ADO was hij actief als trainer bij onder meer Jong en .



Update 12 april 12.13 uur - verlengt met Groenendijk en assistent

Alfons Groenendijk heeft zijn contract bij ADO Den Haag verlengd tot medio 2021, zo laat de huidige nummer twaalf van de Eredivisie weten via de officiële kanalen. "Hoewel het huidige seizoen wisselvallig is - daar zijn beide partijen het over eens - zijn er mooie prestaties neergezet onder deze staf. Dat gebeurde met een werkwijze die bij ons past. We zijn er daarom van overtuigd dat dit seizoen goed afgesloten wordt en dat er daarna nog mooie jaren volgen", reageert manager voetbalzaken Jeffrey van As. Ook assistent-trainer Edwin de Graaf blijft langer aan de club verbonden. Hij verlengt zijn contract tot de zomer van 2022.