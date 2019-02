Update 20:45 uur: Juventus neemt zorgen om Ronaldo weg

Juventus heeft zorgen over de fitheid van Cristiano Ronaldo, waarbij de Portugees tests moet ondergaan vanwege een enkelblessure.

De aanvaller kreeg zondag in de 1-0 overwinning op Bologna een tik op zijn linkerenkel. De zorgen zijn sindsdien toegenomen, waar Ronaldo woensdag niet in staat was om deel te nemen aan de volledige training van de rest van de ploeg en zal nu verder worden onderzocht door het medische team van de regerend Italiaans landskampioen.

Douglas Costa trainde woensdag ook afzonderlijk van de groep. Juventus kwam met een statement, waarin valt te lezen: "Zowel Douglas Costa als Cristiano Ronaldo trainden afzonderlijk van de groep."

"Voor CR7 zijn er tests gepland voor vandaag en morgen, na een tik op zijn linkerenkel tijdens de wedstrijd tegen Bologna."

De blessure kan niet op een slechter moment komen voor de ploeg van Massimiliano Allegri als ze een cruciale periode van hun seizoen ingaan.

Hoewel de Scudetto Juve bijna niet meer kan ontgaan vanwege een voorsprong van dertien punten op de concurrentie, blijft de wedstrijd van zondag tegen het als tweede geklasseerde SSC Napoli een zware test.

Er kan zelfs worden beweerd dat een bezoek aan het San Paolo een van de laatste grote hindernissen zal zijn in Allegri's streven om ongeslagen te blijven gedurende het binnenlandse seizoen.

Vooruitblikkend kan de returnwedstrijd van de achtste finale in de Champions League tegen Atlético Madrid bepalend zijn bij het terugkijken op Ronaldo's eerste seizoen in het Allianz Stadium.

Lees beneden verder

De Spanjaarden verdedigen een 2-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd in Madrid en Juventus zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Ronaldo beschikbaar zal zijn voor de return in Turijn.

Ronaldo kent een goed eerste seizoen in Italië, waar hij 21 keer scoorde in 34 wedstrijden in alle competities, waarvan hij er negentien scoorde in de Serie A.

Zijn vorm in de Champions League was tot dusver minder indrukwekkend. De topscorer aller tijden van het toernooi vond tot dusver slechts één keer het net dit seizoen.



Update 20:45 uur: Juventus neemt zorgen om Ronaldo weg

Tests aan de enkel van Cristiano Ronaldo hebben uitgewezen dat de Portugese aanvaller zondag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Bologna geen blessure heeft opgelopen. Dat meldt Juventus dinsdagavond via de officiële kanalen. Hij lijkt daarom komende zondag in de topper tegen SSC Napoli gewoon mee te kunnen spelen.