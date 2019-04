Univision: Kans van tachtig procent dat PSV wordt afgetroefd door Ajax

Ajax maakt een goede kans op de komst van Edson Álvarez, zo verzekert Univision maandag.

De stopper van het Mexicaanse Club América wordt al sinds afgelopen zomer in verband gebracht met de Amsterdammers, maar tot een transfer kwam het vooralsnog niet. Volgens journalist Andrés Vaca van het Spaanstalige televisienetwerk is de kans '80 procent' dat Álvarez in de zomer wel de overstap maakt naar de Johan Cruijff ArenA.



Een kleine maand geleden maakte Récord al melding van de aanhoudende belangstelling uit Amsterdam. Sindsdien vonden de nodige ontwikkelingen plaats, zo lijkt het. Hoewel ook , Celtic en interesse hebben in Álvarez, is momenteel de duidelijke favoriet voor zijn handtekening. Van een officieel bod is echter nog geen sprake. Begin dit jaar meldden diverse Mexicaanse media nog dat PSV een bod van zes miljoen euro had uitgebracht.



Álvarez ligt nog tot medio 2022 vast bij Club América. Als de interesse van Ajax inderdaad concreet wordt, moet er opnieuw onderhandeld worden met de Mexicaanse topclub. Directeur Marc Overmars van de Eredivisionist dacht in de winterse transferperiode Diego Lainez al over te nemen van de vereniging uit Mexico City, maar toonde zich toen slagvaardiger en ging er op het laatste moment met het talent vandoor.



Het lijkt in ieder geval een kwestie van tijd voordat Álvarez, een 22-voudig international van Mexico, naar Europa komt. "Gerardo Martino (bondscoach, red.) en Miguel Herrera (trainer van Club América) beseffen allebei dat de verdediger de kwaliteiten en de ervaring heeft om naar Europa te gaan. Dit seizoen kan zijn laatste worden in Mexico", aldus Univision. Álvarez wordt mogelijk de opvolger van Matthijs de Ligt, al is hij ook inzetbaar als defensieve middenvelder.