'United probeert recordaankoop van Barcelona te 'verleiden''

Philippe Coutinho wordt in de Spaanse media gelinkt aan Manchester United, de duurste aanwinst uit de clubhistorie van Barcelona.

Barcelona betaalde een jaar geleden een bedrag van naar verluidt 120 miljoen euro, dat door een aantal bonussen met nog eens 40 miljoen op kan lopen, voor de Braziliaan. De aanwinst van Liverpool werd daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, maar is inmiddels niet meer zeker van een basisplaats. De laatste keer dat de spelmaker bij de eerste elf hoorde in LaLiga was op 2 december en in de vier wedstrijden daarop moest hij steeds genoegen nemen met een plek op de bank.



Mundo Deportivo schrijft zaterdag dat deze situatie tot onvrede bij de 26-jarige middenvelder heeft geleid. Coutinho zette een jaar geleden immers alles op alles om zijn overgang naar het Camp Nou te bewerkstelligen en zag zelfs af van een tekenbonus van tien miljoen euro om te zorgen dat Barcelona het benodigde bedrag over kon maken naar Liverpool. De recordaankoop is in de pikorde nu echter voorbijgestreefd door Ousmane Dembélé en zou niet blij zijn met de situatie.



Dat nieuws is ook bij Manchester United aangekomen en the Red Devils zouden al een voorzichtige poging hebben gedaan om de Braziliaan te 'verleiden'. De club van trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft inmiddels contact opgenomen met het management van Coutinho om te informeren hoe hij tegen een transfer aankijkt en heeft duidelijk gemaakt dat als hij weg wil uit Catalonië, de deur van Old Trafford open zal staan. Van een winterse overstap zal het niet komen, aangezien Coutinho 'niet van plan is om bij de eerste tegenslag de handdoek in de ring te werpen'.



Zijn dochtertje is daarnaast in Barcelona geboren en zijn vrouw en hij voelen zich thuis in de stad. Als hij echter de rest van het seizoen genoegen moet nemen met een plek op de bank komt hier echter mogelijk verandering in en Manchester United heeft het gevoel dat de club er nu vroeg genoeg bij is om aankomende zomer een goede kans op de komst van de 45-voudig international te maken. Barça zou daarnaast volgens eerdere berichten in de Spaanse pers overigens overwegen om Coutinho te verkopen om zo de benodigde miljoenen binnen te halen om de rentree van Neymar te realiseren.