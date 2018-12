"United is met Van Gaal twee jaar achteruit gegaan"

Manchester United draait een slecht seizoen en de kritiek op José Mourinho is fel. Volgens Paul Ince ligt dat ook aan één van de voorgangers.

Tegenover PA Sports spreekt de Engelsman zijn steun uit aan de Portugees. De oud-middenvelder vindt dat Mourinho de rotzooi van zijn voorgangers aan het opruimen is. "Het is lastig voor hem, omdat hij te maken heeft met de erfenis van Louis van Gaal en David Moyes. Onder het bewind van Van Gaal is Manchester United twee jaar achteruit gegaan. Terwijl United achteruit ging, maakten Liverpool, Manchester City en Tottenham Hotspur stappen vooruit. Mourinho probeert op dit moment die teams bij te blijven, maar hij heeft het erg moeilijk", stelt Ince. Manchester United neemt het komend weekend op tegen koploper Liverpool.



"Moeten we een situatie bespreken waarin Manchester United ieder jaar moet strijden om een plaats in de top vier? Slechts één team kan kampioen worden en dat zal United dit jaar in ieder geval niet zijn. Ze moeten dit seizoen een prijs zien te winnen en proberen om in de top vier te eindigen, maar dat zal zwaar genoeg worden", besluit de oud-speler van Manchester United. Hij krijgt geen bijval van zijn voormalig ploeggenoot Andrei Kanchelskis, die van mening is dat Mourinho moet vertrekken bij the Red Devils .



"Hij zal nooit de volledige steun krijgen bij Manchester United, vanwege zijn voetbalstijl. De fans zijn na de periode onder Sir Alex Ferguson aanvallend voetbal gewend, dus ze kunnen moeilijk wennen aan de defensieve stijl van Mourinho. Het zou voor hem goed zijn om een jaartje uit het voetbal te stappen, zodat hij frisser en sterker kan terugkeren", zegt Kanchelskis tegenover Bwin . "Er bestaat duidelijk spanning tussen Mourinho en enkele spelers, wat invloed heeft op de gehele selectie."