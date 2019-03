United en City resoluut de deur gewezen: "Ik wilde niet weg"

Gianluigi Buffon staat woensdagavond met Paris Saint-Germain opnieuw tegenover Manchester United, dat ooit serieuze interesse in hem had.

"Toen ik een tiener was en bij Parma speelde, stuurde Sir Alex Ferguson (voormalig manager van Manchester United, red.) twee of drie jaar lang scouts om me te bekijken. Parma betekende echter alles voor mij en ik wilde niet vertrekken", zegt de veteraan in aanloop naar het Champions League-duel met the Red Devils in gesprek met BT Sport .



Buffon vertelt dat niet alleen Manchester United gedurende zijn lange loopbaan interesse had in de sluitpost. "Ik kreeg ook een keer een aanbieding van Manchester City, toen ze een nieuwe ploeg gingen bouwen en de ambitie hadden om een van de grootste clubs in Europa te worden. Ze wilden mij als eerste aanwinst binnenhalen, maar ik bleef liever bij Juventus."



PSG won vorige maand met 0-2 op Old Trafford, waardoor de Franse topclub een zeer goede kans maakt om de kwartfinale van het miljardenbal te halen. "Voetbal is vreemd", benadrukt Buffon. "Twee maanden geleden bij de loting dacht iedereen dat PSG wel zou doorgaan. Twee maanden later zijn er ontwikkelingen bij Manchester United, waardoor we nu op hetzelfde niveau zitten. Dit toont aan dat de verhoudingen zomaar kunnen veranderen, ook in de Champions League."