'Underdog' PSV getipt: "Ajax gaat daarom te veel punten verspelen"

Jan van Halst verwacht dat PSV wederom de landstitel gaat pakken.

De oud-middenvelder zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de Eindhovenaren aan het langste eind gaan trekken in de titelrace met Ajax, dat momenteel twee punten achterligt op PSV. Van Halst stelt dat de ploeg van Mark van Bommel kan profiteren van het schema van Ajax.

Ajax is nog actief in zowel de Champions League als de KNVB Beker, een gegeven dat kan meespelen, aldus Van Halst. Hij stelt dat PSV altijd goed 'vanuit een underdogpositie' presteert. "Ze hebben als voordeel dat Ajax nog veel wedstrijden gaat spelen en zich daarom niet op één competitie kan richten. Door die vele wedstrijden verwacht ik dat Ajax te veel punten gaat verspelen om kampioen te worden."



Van Halst, die denkt dat Feyenoord de KNVB Beker weer gaat winnen dit seizoen, verwacht dat De Graafschap gaat degraderen, omdat deze club 'de zwakste selectie' heeft. "Ik heb zelfs het gevoel dat ze zich er al een beetje bij neerleggen. FC Groningen gaat het daarentegen redden. Ze hebben zich deze winter al goed versterkt en hoeven zich dus geen zorgen te maken."



De voetbalanalyticus stelt dat FC Twente het aan zijn stand verplicht is om als eerste te eindigen in de Keuken Kampioen Divisie. Van Halst ziet dat de spelers van Twente steeds beter op elkaar zijn ingespeeld. "Verder denk ik dat de huidige koploper, FC Den Bosch, punten gaat verspelen door de druk die bij de titelstrijd komt kijken. Dat zijn ze namelijk niet gewend. De andere concurrent, Sparta, is te instabiel in uitwedstrijden om rechtstreeks te promoveren."