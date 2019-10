Ultieme kans voor Van de Beek om te bevestigen dat hij 'the Real Deal' is

De middenvelder van Ajax behoort volgens de jury van de Ballon d'Or tot de dertig beste voetballers ter wereld en moet die status nu verzilveren.

Donny van de Beek staat net als ploeggenoot Dusan Tadic op de shortlist voor de belangrijkste individuele prijs in de voetballerij.

De kans is groot dat de trofee uiteindelijk naar Virgil van Dijk, Lionel Messi of Cristiano Ronaldo gaat, maar alleen de nominatie al is een bevestiging van de grote opmars die de 22-jarige Van de Beek heeft ingezet.

Hij was vorig seizoen een van ' grote sterren in de en verscheen zelfs op de radar bij , waar Zinédine Zidane vergeefs bleef wachten op Paul Pogba.

Ook Christian Eriksen van werd genoemd, maar de oud-Ajacied kwam eveneens niet naar het Bernabéu. Daardoor gaat Real vermoedelijk volgende zomer opnieuw een poging doen om een van de drie te strikken.

Wat dat betreft heeft Van de Beek nu een mooi pluspunt gescoord ten opzichte van zijn concurrenten, want de andere twee staan niet op de shortlist van Ballon d'Or-organisator France Football.

Het blijft afwachten of Zidane zijn mening over Pogba en Van de Beek inmiddels herzien heeft of niet, maar de Madrileense scouts zullen de Nederlander deze week in ieder geval weer nauwgezet volgen.

De Ajacied begon fenomenaal aan het seizoen met vier assists en twee goals in zijn eerste vier duels. Daarna hield een hamstringblessure hem een paar weken aan de kant en sindsdien is zijn rol in het elftal veranderd.

In de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen scoorden de Amsterdammers elf keer en Van de Beek was bij vijf doelpunten direct betrokken. In de laatste vijf -duels maakte Ajax er twaalf en Van de Beek speelde maar bij één treffer een rechtstreekse rol.

In de Champions League scoorde hij wel weer tegen , terwijl hij ook een assist verzorgde. Het vermogen om te kunnen schitteren in de grootste wedstrijden is wat hem zo geliefd maakt bij topclubs en deze week krijgt hij weer twee kansen om zichzelf te laten zien.

Ajax neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen en zondag komt op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Door de opmars van Quincy Promes speelt Van de Beek de laatste weken echter op een andere positie dan hij gewend was.

Trainer Erik ten Hag wil de balans op het veld ten koste van alles bewaken en laat Van de Beek, die hij in de eerste weken van dit seizoen de beste speler van Ajax noemde, spelen vanuit een controlerende rol op het middenveld met Promes voor zich op 'tien'.

Die tactische omzetting heeft het spel van Ajax deugd gedaan, maar voor Van de Beek betekent het dat hij minder kansen krijgt om te scoren. Je zou kunnen uitleggen dat hij zichzelf daarmee een slechte dienst bewijst, maar er liggen ook kansen voor de negenvoudig Oranje-international.

Het klopt dat hij minder vaak op het scoreformulier komt en daardoor minder in het oog springt, maar tegelijkertijd kan hij zijn diversiteit ontwikkelen. Hij was al een diepgaande middenvelder met scoringsvermogen en nu komt daar controlerend spel bij.

In de Eredivisie liet hij tegen , en zien goed als hangende middenvelder uit de voeten te kunnen, maar hoe vergaat het hem als de tegenstanders beter worden? Hoe houdt hij zich staande tegen het middenveld van Chelsea en Feyenoord?

In dat opzicht is deze week een mooie testcase voor de scouts van Real Madrid en andere topclubs. Beschikt Van de Beek ook op dat niveau over het complete plaatje of is hij toch vooral een middenvelder die weliswaar aanvallend heel goed, maar niet uniek is?

Ook bondscoach Ronald Koeman zal de ontwikkeling met belangstelling volgen. Als aanvallende middenvelder moest Van de Beek vooral kijken naar de plek van de onomstreden Georginio Wijlaldum, terwijl hij als controleur wel aanspraak lijkt te maken op een basisplaats op het EK van 2020.

Er wordt nu al geopperd om Van de Beek te laten spelen op de plek van Marten de Roon en een serie goede wedstrijden bij Ajax zet die claim nog meer kracht bij.

Is Van de Beek 'the real deal'? Hij krijgt nu een ultieme kans om het te bewijzen.