'Ultieme beloning' voor Joël Veltman: "Dat zou niet goed voelen"

Joël Veltman meldt zich maandag in het trainingskamp van het Nederlands elftal voor de interlands in de EK-kwalificatie tegen Duitsland en Estland.

De verdediger zit goed in zijn vel en omschrijft de uitverkiezing als 'de ultieme beloning', verwijzend naar zijn lange periode van blessureleed. "Al was de terugkeer bij aan het einde van vorig seizoen in de ook al heel mooi."

Veltman droeg op 14 november 2017 voor het laatst het shirt van het . De routinier al eerder in aanmerking te komen voor een terugkeer bij het Nederlands elftal, maar Ronald Koeman koos ervoor met zijn vaste groep de Final Four van de in te gaan.

Hij kreeg deze zomer van Ajax geen toestemming om een transfer te maken. "Dat moet ik accepteren. En ik heb mijn contract afgelopen week ook verlengd", aldus Veltman, die de afgelopen wedstrijden basisspeler was.

"Ik wil hier na dit seizoen niet na achttien jaar gratis vertrekken. Dat zou niet goed voelen", benadrukt Veltman maandag in het Algemeen Dagblad. Het is afwachten van Koeman van plan is met de verdediger, die nu bij Ajax niet meer rechtsback maar centraal achterin speelt.

Op die positie debuteerde hij ook onder Louis van Gaal in Oranje. Koeman kan centraal achterin over Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt beschikken. Rechts in de defensie lijkt Denzel Dumfries vrij onomstreden.

'Ik weet niet wat de bondscoach met mij van plan is", zegt Veltman. "Maar ik ben echt heel blij dat ik er weer bij ben."