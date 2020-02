Ulderink en Vonk veroorzaken crisis bij 'verbijsterd' Ajax Cape Town

Andries Ulderink heeft besloten zijn ontslag in te dienen bij Ajax Cape Town en dat brengt binnen de club het nodige teweeg.

Ulderink stapte eind 2018 in als hoofdtrainer van Cape Town. Het avontuur van de oefenmeester in Kaapstad zit er na ruim een jaar echter alweer op, aangezien hij heeft besloten om ontslag te nemen. Een onaangenaam verrast Ajax Cape Town komt maandag met een verklaring voor de gang van zaken bij de club.

Ulderink stelde zijn club vrijdag, een dag voor de wedstrijd tegen Free State Stars, op de hoogte van zijn beslissing om het bijltje erbij neer te gooien. Het besluit van de vijftigjarige trainer hangt samen met de ontwikkelingen rondom hoofd jeugdopleiding Hans Vonk, die momenteel geschorst is vanwege 'serieuze beschuldigingen van wangedrag', zo laat de club weten in een persbericht.

"Het is enorm teleurstellend dat de trainer heeft besloten om op te stappen vanwege Vonks schorsing. Deze schorsing heeft niets te maken met de functie van hoofdcoach", verklaart algemeen directeur Ari Efstathiou.

"Wat nog teleurstellender is, is de timing van dit besluit. Dit is een cruciale periode voor de club, aangezien we ervoor vechten om naar de PSL (het hoogste niveau in Zuid-Afrika, red.) te promoveren. Dat deze beslissing een paar uur voordat we het vliegtuig zouden pakken voor de wedstrijd tegen Free State Stars wordt genomen, is zelfs nog verbijsterender."

"Om door een coach bedreigd te worden om Vonks schorsing op te heffen, anders zou hij zijn ontslag indienen, is onprofessioneel en onacceptabel voor welke werknemer dan ook, laat staan de hoofdtrainer. Wij laten ons niet chanteren. Ik had geen andere keuze dan dit ontslag te accepteren", sluit Efstathiou af.

Ulderink zou eigenlijk aan het einde van het seizoen vertrekken, maar heeft dus besloten om per direct op te stappen. Ajax Cape Town zal binnen afzienbare tijd een opvolger aanwijzen.