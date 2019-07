'Uitzonderlijke' Van den Berg verraste Klopp: "Dat overkomt mij niet vaak!"

Jürgen Klopp noemt Sepp van den Berg een 'uitzonderlijk talent'.

Daarnaast voegt hij er gelijk aan toe dat de van overgenomen verdediger geduld moet hebben bij . De zeventienjarige Nederlander, waarvoor the Reds circa twee miljoen euro neerlegden, wacht daarnaast nog op toestemming van de FIFA, waardoor hij sowieso de oefenwedstrijd van Liverpool tegen van vrijdag in de Verenigde Staten moet laten schieten.

"Het is een aardige jongen en een goede voetballer. Maar dat wisten we al, daarom hebben we hem ook gehaald", laat Klopp voorafgaand aan het treffen met Dortmund weten op een persconferentie. "Ik kende Sepp alleen van videobeelden en was daarom enigszins verrast toen ik hem voor de eerste keer ontmoette. Hij was namelijk langer dan mij en dat overkomt mij niet vaak. Zeker niet als zo iemand pas zeventien jaar oud is en nog steeds groeit!"



"Sepp is een geweldige jongen die gelukkig voor Liverpool heeft gekozen. Het is geen project voor de lange termijn waarbij Sepp nog minstens vijf jaar moet wachten op speeltijd. Het is echter ook niet zo dat hij gelijk in het diepe zal worden gegooid. De spoeling is niet bepaald dun wat betreft centrale verdedigers, we hebben verschillende opties. Vorig jaar was er een periode dat er slechts een centrale verdediger beschikbaar was, plus Fabinho. Dat mag niet nog eens gebeuren. En anders vinden we wel een oplossing."



"Sepp is een uitzonderlijk talent", prijst Klopp de Nederlandse aanwinst nog maar eens. "Hij moet wennen aan het fysieke aspect van de voorbereiding, wat hem zwaar valt. We helpen hem echter waar mogelijk, ook met het oog op zijn ontwikkeling." Van den Berg, die een vijfjarig contract tekende op Anfield, is wellicht wel speelgerechtigd voor de oefenwedstrijd van Liverpool tegen van zondag.