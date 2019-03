Uitvallen Van der Hart met nare vingerblessure forse tegenvaller voor PEC

Mickey van der Hart heeft het duel tussen Ajax en PEC Zwolle na zeventien minuten moeten verlaten.

De 24-jarige sluitpost van de Zwollenaren raakte geblesseerd aan zijn middelvinger nadat hij een schot van Zakaria Labyad ving. Toen Van der Hart zijn handschoen uittrok, was direct te zien dat het topje van zijn vinger scheef stond.

In eerste instantie leek er niks aan de hand toen Van der Hart de inzet van Labyad zonder problemen wist te vangen. Klaarblijkelijk kwam de bal verkeerd op de vinger van de sluitpost terecht, waardoor de blessure ontstond. Van der Hart werkte zelf de bal uit en trok zijn handschoen uit, waarna te zien was dat er schade aan de vinger was ontstaan. Hij gebaarde vervolgens direct naar de kant dat hij niet verder kon en gewisseld moest worden.



Diederik Boer kwam in het veld als de vervanger van Van der Hart, die stevig balend de catacomben van de Johan Cruijff ArenA opzocht. Op het moment dat de keeper van geblesseerd raakte, was de stand nog 0-0. Van der Hart stak de afgelopen weken juist in een uitstekende vorm en was afgelopen zondag in het thuisduel met (0-0) de absolute uitblinker aan de kant van de Zwollenaren.



Het is nog onduidelijk of de vinger van Van der Hart gebroken is, of dat de schade enigszins meevalt. Voor PEC-trainer Jaap Stam zou het een forse tegenvaller zijn als hij de komende tijd niet kan beschikken over zijn sluitpost, want komende zondag staat er een belangrijke wedstrijd op het programma in de strijd tegen degradatie. PEC, de nummer dertien van de , gaat dan op bezoek bij , dat twee plaatsen lager staat.