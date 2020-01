Uitspraken van Ernesto Valverde vallen verkeerd bij Real Madrid

Ernesto Valverde is niet gelukkig met de formule van het toernooi om de Spaanse Super Cup, dat deze week geheel in Saudi-Arabië wordt gehouden.

"Voetbal is een industrie geworden, waarin het vooral draait om geld", zei de trainer van in aanloop naar het eerste duel met .

Het evenement begon woensdag met - (3-1), donderdag volgt Barcelona - Atlético. De finale is zondag in Jeddah.

Volgens Spaanse media heeft de nationale voetbalbond een driejarig contract met de Saudische organisatoren afgesloten, ter waarde van 40 miljoen euro.

"Officials zoeken naar meer bronnen van inkomsten", gaf Valverde aan. "Dat is de enige reden dat we hier zijn. Bovendien is onder druk van de commercie de formule aangepast."

"De Supercup was een duel tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Nu doen er twee extra elftallen mee, die vorig seizoen geen prijs hebben gewonnen. Dat is vreemd."

Daniel Carvajal werd na de zege op Valencia met de uitlatingen van Valverde geconfronteerd. "Als Valverde het niet eens is met de formule van de Super Cup, moet hij een officiële klacht indienen", begon de verdediger van Real Madrid geïrriteerd.

"Deze opzet is al sinds februari bekend. Deze Super Cup is anders, een noviteit. Een andere omgeving, dat zijn de juiste woorden. Ik heb in augustus om de Super Cup gespeeld en veel mensen waren toen op vakantie. Ik heb zelfs Clásicos gespeeld waarbij de sfeer tegenviel."

"De regels van het toernooi zijn duidelijk. De nummer drie van de competitie treedt toe en dat moet worden geaccepteerd en gerespecteerd. We zijn hier om de beker te winnen. We staan in de finale en hopelijk doet Real Madrid aan alle toernooien mee", besloot Carvajal.