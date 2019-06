Uitspraken van Cañizares over Reyes zorgen voor ophef in Spanje

Santiago Cañizares is aangeslagen door de dood van José Antonio Reyes, maar de voormalige doelman plaatst ook een kritische kanttekening.

Reyes kwam zaterdag om het leven bij een auto-ongeluk nabij . Ook een neef van de 35-jarige aanvaller vond op tragische wijze de dood, terwijl een derde inzittende zwaargewond raakte. Het nieuws uit Spanje schokte de voetbalwereld en het zorgde voor de nodige steunbetuigingen van voormalig ploeggenoten. Oud-international Cañizares is echter ook kritisch op de rijstijl van zijn overleden landgenoot.



"De snelheidslimiet overschrijden vind ik echt een kwalijke zaak", laat de oud-doelman van zondag optekenen in de Spaanse media. "Er zijn hierdoor meerdere slachtoffers gevallen. Ik vind het dan ook ongepast om Reyes als held te omschrijven, al is het natuurlijk erg verdrietig allemaal. Ik zal voor zijn ziel bidden." De opmerkingen Cañizares zorgen voor woedende reacties op social media, al is de gewezen sluitpost niet van plan zijn mening bij te stellen.



Via Twitter laat Cañizares weten dat hij misschien niet de juiste woorden heeft gebruikt. De Spaanse autoriteiten hebben inmiddels bevestigd dat Reyes een snelheid van 193 kilometer per uur aanhield ten tijde van de crash. Het ongeluk op de snelweg wordt nader onderzocht. Reyes speelde sinds januari voor Extremadura en diende eerder in zijn loopbaan onder meer Sevilla, , , en .