Uitspraken Ronaldo roepen vragen op over einde carrière

Cristiano Ronaldo geeft toe dat hij steeds meer geniet van zijn activiteiten buiten het voetbalveld.

De 34-jarige Portugees liet eerder in een interview weten dat hij mogelijk tot zijn veertigste wil voetballen, zoals Ryan Giggs en Paolo Maldini eerder deden. En hoewel Ronaldo nog steeds de ambitie heeft om op topniveau te spelen, houdt hij zich meer bezig met projecten buiten het veld. Onlangs lanceerde hij onder de naam Play It Cool zijn eigen parfumlijn.

"Ik houd nog steeds van voetbal. Ik houd ervan om de fans te vermaken en de mensen die van Cristiano houden. Leeftijd maakt niet uit, het gaat om de mentaliteit", antwoordde Ronaldo toen SPORTbible hem vroeg naar zijn toekomst. "De laatste vijf jaar begin ik meer te genieten van dit proces om mezelf buiten het voetbal te zien, dus wie weet wat er de komende één of twee jaar gaat gebeuren."

De vedette van wil graag zijn commerciële waarde behouden die los staat van het voetbal. "Ik wil niemand imiteren. Je moet altijd jezelf zijn, maar je kan natuurlijk wel kleine details oppikken en iets leren van goede voorbeelden. Niet alleen wat betreft voetbal, maar ook in de Formule 1, golf of de NBA."

"De beste atleten hebben net zo'n instelling. Ook de topmannen van grote bedrijven zijn altijd gemotiveerd en ze moeten hard werken om iets moois te bereiken", aldus Ronaldo. "Je moet jezelf vertrouwen. In het voetbal heb ik meer controle, ik weet wat ik kan. Maar in het bedrijfsleven is het moeilijker, want dan ben je ook afhankelijk van andere mensen. Ik heb een goed team. Het zal een uitdaging worden."

Cristiano Ronaldo komt dinsdagavond in de in actie tegen . Aanstaande zondag speelt Juventus de kraker in de tegen koploper (uit), dat twee punten voorsprong heeft.