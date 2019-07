Uitlatingen Zinédine Zidane vallen volledig verkeerd: "Hij is een schande"

Jonathan Barnett, zaakwaarnemer van Gareth Bale, heeft met verbazing gereageerd op de recente uitlatingen van Zinédine Zidane.

De trainer van liet in duidelijke bewoordingen weten dat de aanvaller snel mag vertrekken uit het Santiago Bernabéu. Barnett is verbolgen over de wijze waarop Bale de deur wordt gewezen door de Fransman.

Bale kwam niet in actie tijdens het verloren oefenduel met (3-1), ondanks het feit Zidane gebruikmaakte van twee volledige elftallen. "Bale speelde vandaag niet, omdat de club werkt aan zijn vertrek", aldus Zidane. "Ik hoop dat het snel wordt afgerond. Het zou heel mooi zijn als het morgen (zondag, red.) lukt. Ik heb persoonlijk niets tegen hem, maar er komt een tijd waarop je beslissingen moet nemen."



"We moeten veranderingen doorvoeren. Zijn vertrek is het besluit van de trainer en van hemzelf, want hij kent zijn situatie", besloot Zidane. De uitlatingen van de oefenmeester vallen volledig verkeerd bij Barnett, die woest is op de oud-middenvelder. "Zidane is een schande. Hij toont geen enkele respect voor een speler die zoveel heeft betekend voor Real Madrid", aldus de belangenbehartiger tegenover ESPN .



Op de vraag of Bale binnenkort Real gaat verlaten, antwoordt Barnett: "We zijn ermee bezig. Als Gareth vertrekt, dan gaat dat gebeuren omdat het goed is voor Gareth, niet omdat Zidane het zo graag wil." Bale is sinds de zomer van 2013 actief voor de Spaanse grootmacht en heeft met de topclub verschillende prijzen gewonnen. De dertigjarige Welshman heeft onder meer vier keer de op zijn naam geschreven met Real. Bale ligt nog tot medio 2022 vast in Madrid.