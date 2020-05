Uithaal Verbeek naar FC Twente gehekeld: "Nadert het randje van laster"

Gertjan Verbeek haalde pas in een interview met de Volkskrant hard uit naar FC Twente, waar hij als trainer tussen oktober 2017 en maart 2018 diende.

De onlangs bij Adelaide United vertrokken oefenmeester sprak onder meer over een 'slangenkuil' in Enschede. Leon ten Voorde vindt de uitspraken van Verbeek nogal opmerkelijk en de journalist van TC Tubantia neemt zelfs het woord 'laster' in de mond.

Verbeek gaf onder meer het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen als voorbeeld. "Het is een slangenkuil. Je weet nooit met wie je van doen hebt, zeker sinds financier Dik Wessels overleed."

Naast Verbeek moest ruim twee jaar geleden ook Jan van Halst, destijds werkzaam als commercieel en technisch directeur, het veld ruimen bij . Laatstgenoemde werd opgevolgd door Van Leeuwen. "Die bood spelers gewoon weer salarissen van tonnen. In de Eerste Divisie."



"Omdat supporters zeggen: we kopen allemaal weer een seizoenkaart. Ze kwamen gewoon met 25-, 30 duizend man. Fantastisch. Sponsors zeiden: we trekken die kar één jaar, tot de promotie. Dus het budget ging niet echt naar beneden", aldus Verbeek, die zich ook ergerde aan het feit dat inkomsten werden uitgegeven aan spelerssalarissen.

Lees beneden verder

Meer teams

De schuldenlast ging hierdoor niet omlaag. "En dat deden ze nadat een deal met de gemeente voor steun rond was gekomen. Dan denk ik: hoe kun je dat als gemeente verantwoorden?"



Ten Voorde verwacht een reactie van de clubleiding van FC Twente op de felle kritiek van Verbeek. "Ik stoor me er sowieso aan dat elk medium Verbeek nu opvoert in deze tijden van corona. Ik geloof dat alleen Radio 2.3.8,5 hem nog niet opgevoerd heeft", zo stelt de Twente-volger in een analyse voor TC Tubantia .

"Volgende week beginnen alle media weer opnieuw met Verbeek. Hij heeft werkelijk overal een mening over, maar ik heb me er wel aan gestoord. Het komt erop neer dat de gemeente belazerd zou zijn. Tussen de gemeente Enschede en FC Twente is er nooit gesproken over salarissen."



Volgens Ten Voorde moet Verbeek niet natrappen richting FC Twente. "Ik vind het heel makkelijk om te roepen dat Twente tonnen heeft betaald, want kom dan met bewijs dat ze tonnen verdienden en de gemeente misleid is."

"Ik verwacht nog wel een reactie van FC Twente, want dit nadert wel het randje van laster", zo besluit de journalist van de regionale krant zijn relaas.