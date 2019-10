"Uitgroeien tot basisspeler bij PSV en kampioen worden, mooier kan niet"

Cody Gakpo speelt al sinds zijn zesde bij PSV en veertien jaar later mag de aanvaller dromen van een vaste basisplaats bij de Eindhovense club.

De geboren Eindhovenaar is blij met de ontwikkeling die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, maar geeft in gesprek met Voetbal International aan dat er ook nog genoeg te wensen overblijft.



"Dit is mijn veertiende seizoen bij de club. Ik heb meer dan de helft van mijn leven gewerkt om te komen waar ik nu ben. Ergens is dat een droom die uitkomt, aan de andere kant ben ik ook nog lang niet waar ik wil zijn", vertelt de twintigjarige buitenspeler in gesprek met het weekblad.



Gakpo verscheen dit seizoen in zeven van de zeventien wedstrijden die , verspreid over alle competities, speelde aan de aftrap en als het aan de aanvaller ligt blijft het daar niet bij: "Ik ben nog geen onomstreden basisspeler, geen gevestigde naam die altijd speelt. Dat is mijn volgende doel.

"Uitgroeien tot vaste basisspeler bij PSV en dan kampioen worden. Mooier dan dat kan niet."



Gakpo heeft tot nu toe 37 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV achter zijn naam staan, waarin hij viermaal wist te scoren. De linksbuiten is momenteel op pad met en volgende week zaterdag staat tegen de volgende wedstrijd voor zijn club op het programma.