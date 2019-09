Uitgekotste Neymar gaat strijd aan met fans: "Ik heb hun steun niet nodig"

Neymar kende zaterdag een uiterst tumultueuze rentree voor Paris Saint-Germain.

De Braziliaanse vedette maakte in de thuiswedstrijd tegen zijn eerste minuten van het seizoen en werd gedurende de wedstrijd voortdurend uitgefloten door een deel van de eigen aanhang. Neymar haalde in de blessuretijd zijn gram door met een schitterende omhaal naar een 1-0 overwinning te schieten, maar was na afloop zeker uit op het creëren van goodwill bij zijn eigen fans.

Neymar had zijn zinnen tijdens de zomerse transferperiode gezet op een terugkeer naar en herhaalde zijn vertrekwens zaterdagavond tegenover diverse Franse media. "Ik heb begrip voor de supporters en weet hoe moeilijk het voor hen is. Iedereen wist dat ik wilde vertrekken. Ik heb het uitgesproken en ik herhaal het", zo laat de Braziliaanse flankspeler optekenen.

"Ik wil niet ingaan op de details van de onderhandelingen. Iedereen weet wat zijn aandeel erin is geweest. Het is nu tijd om de bladzijde om te draaien. Ik ben speler van Paris Saint-Germain en ik zal alles op het veld geven", vervolgt Neymar.

De vedette is allesbehalve onder de indruk van de ontvangst die hij zaterdag kreeg van de supporters van PSG. Neymar werd voortdurend uitgefloten en uitgescholden, vooral door de harde kern van de Franse club.

"Ik heb geen specifieke boodschap voor hen. Ik ben het gewend om uitgefloten te worden, al tijdens mijn hele carrière. Vanaf nu zal ik iedere wedstrijd ervaren als een uitwedstrijd", stelt Neymar. "Ik heb de steun van de supporters niet nodig. Ik ben bij PSG gebleven en ik zal voor deze club strijden. Het maakt niet uit hoe de supporters reageren. Uiteindelijk gaat het erom dat we de wedstrijden winnen."