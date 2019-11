Uitgeblust en alleen - Emery ziet eruit alsof hij weet dat zijn tijd op is bij Arsenal

De trainer van the Gunners staat onder zware druk en een nederlaag tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League kan hem donderdag zijn baan kosten.

Unai Emery stond woensdagmiddag moederziel alleen op het trainingsveld, een dummy stevig in de hand, met geen speler of assistent in een straal van twintig meter om hem heen.

Dat beeld zei meer dan duizend woorden. De Spanjaard zag eruit als een eenzame man die uit zijn lijden verlost moet worden als trainer van een grote voetbalclub.

In zijn begintijd als oefenmeester van werd hij vaak omringd door lachende spelers, maar de tijden zijn veranderd in Londen.

Zoals gebruikelijk voor Europese duels mochten media woensdag meekijken op het trainingscomplex, waar ze een kwartiertje konden zien hoe de ploeg zich voorbereidde op het treffen met .

Gewoonlijk zijn die momenten niet zo veelzeggend, maar nu was het onmogelijk om niet te zien hoe de stemming is bij de club. Emery's tijd is bijna op en zijn blik verried dat hij zelf ook op de hoogte is van dit feit.

Hij leek meer bezig met het verplaatsen van pylonnen en dummy's dan dat hij nog pogingen deed om zijn spelers te inspireren. De ploeg laat al weken zien niet voor hem te willen vechten, dus zo gek is dat ook niet.

Wel wachtte hij net als altijd tot alle spelers gearriveerd waren om hen allemaal de hand te schudden. Opvallend genoeg kreeg of gaf Granit Xhaka als enige geen hand aan de oefenmeester.

Na dat moment dwaalde Emery's aandacht af van de ploeg en nam hij de taken op zich die je eerder aan een assistent zou overlaten als je zelf serieus bezig wilt zijn met je ploeg.

In een tijdperk waarin people management belangrijker dan ooit is voor een coach, werkt het voor Emery niet mee dat hij veel beter is in het uitdenken van kleine details dan het opbouwen van een goede relatie met zijn spelers.

Bij en voel je dat spelers door het vuur gaan voor Jürgen Klopp en Pep Guardiola, terwijl de situatie bij Arsenal compleet anders is. Emery is er nu achttien maanden, maar heeft een band met niemand.

Geen enkele speler toont zich trouw aan hem en niemand zou een traan laten als hij aan de kant wordt geschoven, hetgeen ook geldt voor de meeste medewerkers.

Goal heeft begrepen dat de sfeer bij Arsenal al weken om te snijden is, Het zou zelfs zo erg zijn dat medewerkers met tegenzin naar de club afreizen.

Het personeel gaat er inmiddels vanuit dat Emery vervangen gaat worden en dat het alleen nog de vraag is wanneer het nieuws officieel bekend wordt gemaakt.

En Emery weet zelf ook hoelaat het is, als we af mogen gaan van de lichaamstaal van de Spanjaard. De kloof tussen trainer en spelers was pijnlijk om te zien.

Bij de afsluitende persconferentie viel ook op dat Shkodran Mustafi naliet om zijn trainer een hart onder de riem te steken - terwijl de 48-jarige coach nota bene naast hem zat.

Toen de Duitse verdeidger de vraag kreeg of de ploeg alles gaat geven om de druk op Emery af te laten nemen, antwoordde hij als volgt: "We spelen eerst en vooral voor de club."

"We spelen voor elkaar omdat we een team zijn. De jongens in de kleedkamer en die van de technische staf zitten allemaal in het zelfde schuitje. Als de coach onder vuur ligt, geldt dat ook voor de spelers."

Dat was nou niet bepaald de boodschap de boodschap die je zou verwachten, maar het is misschien niet eens zo verrassend als je bedenkt dat Emery enkele maanden eerder zei dat Mustafi beter kon vertrekken.

De Duitser bleef echter bij de club die nu snel afscheid lijkt te gaan nemen van Emery. Een paar weken geleden oogde hij nog strijdbaar, maar nu zat er een uitgebluste man tegenover het journaille.

Vragen over zijn toekomst ging hij uit de weg. "Mijn toekomst is vandaag en morgen", zei de Spanjaard, waarna hij vroeg naar artikelen waarin staat dat Arsenal al is begonnen met de zoektocht naar een opvolger.

Lees beneden verder

"Het is mijn taak om de ploeg voor te bereiden op de wedstrijd. We spelen thuis, dus ik hoop dat alle fans achter ons staan en dat ons wedstrijdplan en alles waar we voor trainen, eruit komt. Dat is alles waar ik aan denk."

Zijn woorden misten echter de passie die hij eerder wel uitstraalde. Na zes wedstrijden zonder zege staat hij op de rand van de afgrond en een nieuwe flater kan zijn lot bezegelen in noord-Londen.

Emery werd aangesteld vanwege zijn geweldige cijfers in de , dus het zou wel erg ironisch zijn als hij nu juist door het toernooi - dat hij drie keer op rij won met - op straat wordt gezet.