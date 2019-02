"Uitduels met Chelsea en Arsenal zijn het probleem niet, dat is makkelijk"

Tottenham Hotspur liep afgelopen zaterdag tegen een forse tegenvaller aan in de strijd om de landstitel. Vooral de mentaliteit stoorde de trainer.

The Spurs gingen op bezoek bij laagvlieger Burnley met 2-1 onderuit en lieten na om in het spoor van Liverpool en Manchester City te blijven. Mauricio Pochettino hield een nare nasmaak over aan het duel op Turf Moor.

"Als je écht wil meedoen om de titel, is een uitwedstrijd tegen Burnley een must-win . Je moet laten zien dat je voor grote dingen vecht en het frustreert me dat we niet dezelfde energie, ambitie en houding hebben laten zien als Burnley. We moeten eens goed in de spiegel kijken en het op een andere manier proberen, want we zoeken niet naar excuses. Dit weerhoudt ons van de titel en het kan vijf tot tien jaar kosten om dat te veranderen", tekent Sky Sports op uit de mond van Pochettino op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Chelsea.



"Uitwedstrijden tegen Chelsea en Arsenal zijn het probleem niet, dat is makkelijk. Je hebt geen manager nodig om je te motiveren voor dit soort wedstrijden, dat is vanzelfsprekend", zo gaat de Argentijnse oefenmeester verder. "Maar als we geen wilskracht tonen tegen Burnley, verdienen we helemaal niets. We hebben zaterdag laten zien dat we een goed team zijn en kwaliteiten hebben, maar dat dit niet genoeg is om de Premier League te winnen. Dat is de realiteit."



"Als je niet van Burnley kunt winnen, is het onmogelijk om te denken dat je kampioen kunt worden. Als je dan wel kampioen wordt, is dat alleen omdat andere ploegen de kansen hebben laten liggen. De realiteit is nu dat het moeilijk wordt om de Premier League te winnen en dat hebben we aan onszelf te danken, het is niet zo dat Liverpool en Manchester City op dit moment beter zijn", besluit Pochettino zijn verhaal.