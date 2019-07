Uitblinker van Oranje valt in de prijzen: "Ik dacht stiekem dat er meer in zat"

Sari van Veenendaal is zondag verkozen tot Beste Keepster van het WK.

De doelvrouw van de wist het gehele toernooi in Frankrijk te imponeren met goede reddingen. Ook in de finale blonk Van Veenendaal uit, maar de keepster kon niet voorkomen dat de Verenigde Staten uiteindelijk wereldkampioen werden: 2-0.

Van Veenendaal maakte de afgelopen weken indruk door diverse keren kordaat in te grijpen. Zondag in het Parc Olympique Lyonnais was de doelvrouw wederom belangrijk voor haar ploeg door met name in de eerste helft de tegenstander van het scoren te beletten. In de tweede helft moest Van Veenendaal echter twee doelpunten incasseren.



De doelvrouw had geen antwoord op de penalty van Megan Rapinoe en moest even later ook het hoofd buigen bij een poging van Rose Lavelle. "We zijn heel teleurgesteld, maar ik hoop dat heel snel de trots gaan overheersen", reageert Van Veenendaal voor de camera van de NOS. "We hebben een fantastisch toernooi gehad en vandaag gestreden voor wat we waard zijn."



"Ik denk dat er stiekem meer in zat, maar het is niet anders. Ons plan werkte goed, maar we hebben het helaas niet af kunnen maken", besluit Van Veenendaal. Rapinoe mocht naast de wereldbeker nog een prijs in ontvangst nemen. De aanvalster annex aanvoerster van de Verenigde Staten werd verkozen tot Beste Speelster van het WK.