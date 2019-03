Uitblinkende Mané zet Liverpool-record neer

Sadio Mané heeft een nieuw Liverpool-record neergezet door twee keer te scoren tegen Bayern München in de 1-3 zege in de Allianz Arena.

bereikte woensdagavond ten koste van de kwartfinale van de nadat het over twee wedstrijden te sterk was voor de Duitsers. Nadat de heenwedstrijd in 0-0 was geëindigd, waren de Engelsen in de return met 1-3 te sterk.

Mané opende de score in de 26e minuut, waarna hij zes minuten voor tijd de eindstand op het scorebord zette. Dankzij zijn twee doelpunten werd de Senegalees topscorer aller tijden van Liverpool in uitwedstrijden in Europees verband.

Mané ging de wedstrijd in met één doelpunt achterstand op Steven Gerrard en Roberto Firmino, maar beëindigde de wedstrijd met in totaal zeven uitdoelpunten in Europa. De 26-jarige aanvaller laat zijn beste spel zien als het erom gaat in Europa, waar zijn negen van zijn dertien Champions League-doelpunten maakte in de knock-outfase van het toernooi. Dat percentage is het op een na hoogste van elke speler met meer dan tien Champions League-doelpunten, alleen achter Ivica Olic.

Virgil van Dijk maakte het tweede doelpunt voor the Reds , waar de centrale verdediger ook de aangever was bij het eerste doelpunt van Mané. De Nederlander werd de eerste Liverpool-speler die zowel scoorde als een assist gaf in een uitwedstrijd in de Champions League sinds Craig Bellemay tegen in februari 2007.

De assist bij het doelpunt van Van Dijk kwam op naam van James Milner, die er de gewoonte van heeft gemaakt de afgelopen twee seizoenen assists te geven in de Champions League. Geen enkele speler gaf meer assists dan Milner's aantal van tien sinds het begin van de Champions League van vorig seizoen.