'Uitblinkende Jörgensen wordt het kind van de rekening tegen Ajax'

Nicolai Jörgensen moet woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Daar voorspelt het Algemeen Dagblad. De Deense spits blonk zondag nog uit in de topper tegen PSV en was met een doelpunt belangrijk bij het 1-1 gelijkspel. Robin van Persie kreeg rust in Eindhoven en werd gespaard voor het duel van woensdagavond in De Kuip. De kans dat zowel Van Persie als Jörgensen aan de aftrap verschijnt, lijkt op basis van eerdere wedstrijden zo goed als uitgeslaten.

Jörgensen en Van Persie speelden al wel vaker samen, maar een groot succes werd dat nooit. Beide spelers voelen zich het beste thuis in de punt van de aanval en in het 4-3-3-systeem van trainer Giovanni van Bronckhorst is slechts ruimte voor één spits. Eerder dit seizoen koos Van Bronckhorst in de Johan Cruijff ArenA voor Jörgensen als linksbuiten en Van Persie als spits. Door de vroege rode kaart van Jeremiah St. Juste en een tik van Matthijs de Ligt, werd Van Persie naar de kant gehaald.



De krant schrijft dat Van Bronckhorst sindsdien niet meer voor dezelfde variant koos. Door blessures wisselden Jörgensen en Van Persie af in de punt van de aanval. Tegen PSV (2-1 winst) begon de Deen in de spitspositie, maakte hij indruk en was hij trefzeker. Hij raakte echter geblesseerd aan zijn hamstring en viel nog voor de rust uit. Van Persie was net hersteld van een blessure en bleef op de bank. Op 27 januari was Feyenoord met liefst 6-2 te sterk voor Ajax en het was Van Persie die toen met twee doelpunten tot de uitblinkers behoorde. Jörgensen kwam niet in actie.



Het Algemeen Dagblad verwacht dat Van Bronckhorst woensdagavond opnieuw voor Van Persie zal kiezen, ondanks het imponerende optreden van Jörgensen in het Philips Stadion. "Van Bronckhorst passeerde ooit Dirk Kuyt, dus angst om stevige beslissingen te nemen heeft de trainer van Feyenoord niet. En Robin van Persie is natuurlijk niet fris gehouden voor FC Emmen-thuis, komende zondag. Dus lijkt Jørgensen toch echt opnieuw het kind van de rekening", zo luidt de conclusie.