Uit de as herrezen - Bailey terug op zijn best na blessures en schorsing

De Jamaicaanse international scoorde twee keer tegen Bayern München en hij haalt weer het niveau van twee seizoenen geleden.

Leon Bailey ging in Jamaica op zijn zevende bij de Phoenix All-Star Academy voetballen en daar ontmoette hij de man die zijn adoptievader zou worden en hem naar Europa bracht.

Craig Butler hielp het talent met het ontwikkelen van zijn voetbalkwaliteiten en bracht hem naar Genk toen hij achttien werd. Daar won hij de award voor beste jonge speler en dat leverde hem een transfer op naar .

De Duitsers betaalden in januari 2017 zo'n twintig miljoen euro om Bailey over te nemen. en waren ook geïnteresseerd.

In zijn eerste volledige seizoen in de was Bailey goed voor negen doelpunten en zes assists. Bayer Leverkusen werd vijfde en plaatste zich voor de .

Het seizoen 2018/19 was echter minder succesvol. De Jamaicaan was vijf keer trefzeker, waarna hij door een hamstringblessure de slotfase van het seizoen moest missen.

"Vorig seizoen had ik ups en downs", zei hij in september op de officiële website van Leverkusen.

"Ik raakte aan het einde geblesseerd, dus het was niet mijn beste seizoen. Maar ik kijk nu uit naar het komende jaar."

Ruim tien jaar nadat hij zich bij de Phoenix Academy voegde, schrijft Bailey momenteel zijn eigen 'phoenix-verhaal'. Na een teleurstellend jaar herrijst hij uit de as om zijn waarde te bewijzen voor de ploeg van Peter Bosz.

Een blessure kostte hem deze jaargang al vijf wedstrijden en hij stond twee duels buitenspel wegens een schorsing. Toch was Bailey dit seizoen al vier keer trefzeker. Afgelopen weekend werd hij de eerste speler van Leverkusen in 23 jaar die tweemaal wist te scoren tegen (1-2 winst).

"Als je zo lang geblesseerd bent geweest en je krijgt daarna in je eerste wedstrijd een rode kaart, is dat geen fijn gevoel", sprak Bailey tegenover Bild.

"Er zijn momenten waarop je aan jezelf twijfelt. Maar ik heb mensen om me heen die mij voor 100 procent steunen. De coach motiveert me altijd enorm en ik motiveer mezelf. Dat heeft me veel geholpen om terug te komen en het team te helpen."

Vier weken eerder had directeur Rudi Völler nog naar Bailey uitgehaald vanwege zijn 'stomme' rode kaart tegen . De speler kreeg een boete van 10.000 euro.

Leon Bailey is too much pic.twitter.com/vh6VuJpSv0 — Goal (@goal) December 3, 2019

De 22-jarige Bailey heeft dat inmiddels achter zich gelaten met zijn dubbelslag tegen Bayern. Hij opende de score door Benjamin Pavard van zich af te schudden en met zijn zwakkere rechtervoet Manuel Neuer te verslaan.

Meteen na de gelijkmaker van Thomas Müller zorgde Bailey met links voor het winnende doelpunt nadat hij Javi Martínez veel te snel af was. Tot groot genoegen van Völler.

"De laatste weken werd het stil rond hem na zijn blessure en de rode kaart", reageerde Völler in gesprek met Kicker.

"Nu is hij terug met twee geweldige goals uit een counter. Hij laat zien dat hij dit met zijn geweldige traptechniek in zich heeft."

Nadat hij drie groepsduels in de miste, keerde de jongeling vorige week terug in de basis om Die Werkself aan een 0-2 uitzege bij Lokomotiv Moskou te helpen. De ploeg is daardoor zeker van overwintering in de Europa League, terwijl de tweede Champions League-ronde ook nog haalbaar is.

Woensdag komt het al geplaatste naar de BayArena. Als ondertussen niet van Lokomotiv wint, plaatst Leverkusen zich voor de achtste finales als Juve wordt verslagen.

Om dat voor elkaar te krijgen zal het spel van Bailey van groot belang zijn. Met zijn snelheid en dribbeltechniek moet hij voorbij de achterste linie van de Italianen zien te komen.

Hij vormt een zeer sterk duo met Kevin Volland, die Bailey goed begrijpt en beide assists leverde tegen Bayern. De winnende treffer ontstond na een slim één-tweetje.

Na de teleurstelling van vorig seizoen gaat Bailey nu voor het hoogste podium en hoopt hij door een hoge eindnotering in de Bundesliga ook volgend seizoen in de Champions League te acteren.

"Ik zie ons wel op topniveau meedoen", vertelde hij aan ProSoccerTalk. "Van alle teams hebben wij op dit moment de beste kans om bij de bovenste drie te eindigen."

"Het niveau in de Bundesliga is hoog en de verschillen zijn klein. De lagere ploegen doen er alles aan om hoger geplaatste teams te verslaan en dat maakt het nog lastiger. Het is een zeer spannende competitie en ik ben blij dat ik daar een onderdeel van ben."

Bailey zal op z'n best moeten presteren om zijn doelstellingen te halen, maar op basis van zijn meest recente wedstrijd lijkt hij een feniks die uit de as is herrezen.