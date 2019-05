Ünüvar volgt Gravenberch op als winnaar van Abdelhak Nouri Trofee

Naci Ünüvar is uitgeroepen tot Talent van de Toekomst, het grootste talent in de jeugdopleiding van Ajax.

De vijftienjarige aanvallende middenvelder nam de Abdelhak Nouri Trofee, zoals de prijs sinds vorig jaar wordt genoemd, dinsdagavond in ontvangst uit handen van algemeen directeur Edwin van der Sar.

Ünüvar komt met de winst van de trofee in een indrukwekkend rijtje terecht. Onder meer Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Davy Klaassen, Christian Eriksen, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart werden in het verleden al uitgeroepen tot Talent van de Toekomst. Ünüvar is de opvolger van Ryan Gravenberch, die de prijs vorig jaar kreeg.



De winst van de Abdelhak Nouri Trofee vormt de bekroning van een mooie periode voor Ünüvar. De jonge middenvelder werd onlangs met Oranje Onder-17 Europees kampioen en afgelopen donderdag tekende hij nog een nieuw contract bij de Amsterdammers.