Ünder tevreden met wijze waarop hij Salah opvolgt bij AS Roma: "Er stond veel druk op"

De Turkse vleugelspeler werd naar de Italiaanse hoofdstad gehaald met de zware taak om de naar Liverpool vertrokken Mohamed Salah te doen vergeten.

Cengiz Ünder heeft die verantwoordelijkheid omarmd bij AS Roma en in gesprek met Goal laat de Turks international weten blij te zijn met de impact die hij tot dusverre heeft gemaakt in de Serie A. In de zomer van 2017 werd hij binnengehaald als opvolger van Salah en met zijn transfersom van 'slechts' 13,4 miljoen euro werd hij als een koopje binnengehengeld van Istanbul Basaksehir.

AS Roma gaf hem het vertrouwen en Ünder betaalt dat in ruime mate terug. De nu 21-jarige vleugelspeler verzorgt een gestage stroom goals en assists in een rol die eerst was weggelegd voor Salah. "Het is heel belangrijk voor me dat ik de vervanger was van hem,. Hij heeft het hier erg goed gedaan, dus er stond veel druk op, maar gelukkig startte ik met scoren en raakte ik met de hulp van mijn ploeggenoten meer en meer betrokken. Ik voelde me direct onderdeel van het team."

Ünder voegt eraan toe evenwel een moeilijke start gehad te hebben vanwege het taalprobleem en het moeten wennen aan een nieuwe omgeving. "Ik moest me aanpassen. Zodra ik ging scoren en beter ging spelen, voelde ik me gelukkiger. In mijn eerste seizoen had ik wat problemen, maar daarna kon ik laten zien waartoe ik in staat ben. Dit jaar heb ik wat blessures", aldus de ambitieuze Turk, die met een spierscheuring kampt.

"Het is niet leuk om drie weken toe te moeten kijken, maar hopelijk kom ik snel weer in actie. Vorig jaar haalden we de halve finale van de Champions League en hopelijk kunnen we het weer goed doen. In de Serie A hoop ik dat we bij de top vier kunnen eindigen." Op dit moment staat de ploeg na 23 speelronden zesde met één punt minder dan de nummer 4 AC Milan.

Ünder kon door zijn blessure al sinds 19 januari niet meespelen, maar de jongeling maakte dit seizoen toch al drie goals en gaf vijf assists in de competitie, terwijl hij in de Champions League ook al driemaal met scherp schoot. Daarmee heeft hij bewezen zich aan te kunnen passen aan de Italiaanse wetten van het voetbal, nadat hij eerst enkel in de Turkse competitie had gespeeld. "Ik denk dat beide competities zwaar en uitdagend zijn, zoals voetbal in het algemeen is."

Het grote verschil zit hem volgens Ünder in het geloof in jeugdspelers. "In Italië krijgt de jeugd veel meer de kans. Toen ik in Turkije was hadden we slechts drie of vier spelers rond de twintig jaar. Dankzij de coach kon ik doorschuiven, maar in Turkije hebben we meer jonge spelers nodig die een kans moeten krijgen."

Terwijl Ünder naam voor zichzelf maakte in Turkije, keek hij vooral naar een WK-winnaar om zichzelf te ontwikkelen. Hij geeft ote een enorme fan te zijn van een speler van Manchester City, die in 2010 het wereldkampioenschap won met Spanje. "David Silva. Ik ben altijd fan van hem geweest."

Ook bij AS Roma heeft hij genoeg voorbeelden om van te leren, aldus Ünder. "Mijn favoriet is Edin Dzeko omdat we een heel goede band hebben", besluit de 21-jarige medespeler van Justing Kluivert en Rick Karsdorp. ROma zal hopen dat de verstandhouding tussen de sluwe spits en de beloftevolle opvolger van Salah lang stand houdt, al circuleert de naam van laatstgenoemde al volop rond in het geruchtencircuit.