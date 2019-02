UEFA zorgt voor pikant weerzien tussen Makkelie en AS Roma

Danny Makkelie moet komende dinsdag de Champions League-wedstrijd tussen AS Roma en FC Porto in goede banen leiden.

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Nederlander aangewezen als scheidsrechter voor de eerste achtste finale tussen de teams in Stadio Olimpico. In Rome heeft men geen prettige herinneringen aan Makkelie.



Makkelie was afgelopen seizoen de scheidsrechter in de 4-1 nederlaag van de Romeinen bij Barcelona. "Wat ik had willen veranderen aan deze avond? De scheidsrechter", zei trainer Eusebio Di Francesco na afloop gefrustreerd. De oefenmeester doelde op een duel tussen Nelson Semedo en Edin Dzeko in het strafschopgebied, vroeg in de wedstrijd.



"Dat moment had de wedstrijd een andere wending kunnen geven. De scheidsrechter had de moed moeten hebben om een strafschop tegen Barcelona te geven", oordeelde Dzeko na afloop. AS Roma verloor echter ruim in Camp Nou, mede door twee eigen doelpunten.



"Barcelona heeft hulp gekregen van ons en van de scheidsrechter", baalde Di Francesco. De Serie A-club zorgde een week later voor een enorme verrassing door Barcelona met 3-0 te verslaan en het strandde uiteindelijk in de halve finale, waarin Liverpool een maatje te groot was.



Makkelie floot nog nooit eerder een wedstrijd van FC Porto. Hij zal worden bijgestaan door Mario Diks, Hessell Steegstra en vierde official Kevin Blom. In de knock out-fase van de Champions League wordt voor het eerst gebruikt gemaakt van de VAR. Dat komt in Rome voor de rekening van Pol van Boekel en Jochem Kamphuis.