UEFA wijst Danny Makkelie aan voor Champions League-duel van dinsdag

Danny Makkelie is door UEFA aangesteld als arbiter voor het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur.

Makkelie wordt dinsdag in Duitsland bijgestaan door assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is vierde official, terwijl Pol van Boekel en Jochem Kamphuis als VAR en AVAR zullen fungeren.



De 36-jarige Makkelie floot dit seizoen viermaal eerder een duel in het Europese miljardenbal, inclusief het eerste achtste finale-duel tussen AS Roma en FC Porto. In totaal leidde hij negentien wedstrijden in de voorronde en het hoofdtoernooi van de Champions League.



Het eerste duel tussen beide teams werd drie weken geleden met ruime cijfers gewonnen door de Londenaren. In Engeland werd het 3-0 voor de ploeg van manager Mauricio Pochettino. De aftrap van het duel, dat op dinsdag 5 maart wordt gespeeld, is om 21:00 uur.