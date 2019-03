'UEFA weigert opmerkelijk verzoek van arbiter Real - Ajax'

Real Madrid - Ajax wordt dinsdagavond gefloten door Felix Brych. BILD meldt dat hij moet samenwerken met twee assistenten waarmee hij onlangs brak.

Volgens de reglementen van de UEFA is het niet toegestaan om op korte termijn veranderingen door te voeren in de arbitrage, waardoor de Duitse arbiter verplicht moet samenwerken met zijn voormalig vaste assistenten Stefan Lupp en Mark Borsch. Het trio trok jarenlang met elkaar op en was op verschillende eindtoernooien actief.



Brych besloot te breken met het tweetal na enkele controversiële buitenspelsituaties bij de Bundesliga-wedstrijd van 25 februari tussen RB Leipzig en TSG Hoffenheim (1-1). De arbiters verschilden vaak van mening tijdens het duel en er ontstonden tevens irritaties, waardoor Brych had verzocht om het volgende duel tussen Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf met andere assistenten te fluiten.



Brych, die afgelopen zaterdag werd bijgestaan door Fredrich Assmuth en Thomas Stein, wilde in Madrid met zijn nieuwe team werken, maar de UEFA heeft het verzoek afgewezen. Brych moet dus weer met Lupp en Borsch samenwerken, aangezien de Europese voetbalbond veertien dagen van tevoren de bezetting bepaalt. Alleen door blessures, gezondheidsproblemen of uitzonderlijke privé-situaties kan de UEFA dan nog het arbitrale team veranderen.