UEFA-voorzitter doet oproep aan scheidsrechters bij racisme

Aleksander Ceferin wil dat scheidsrechters een wedstrijd stilleggen als fans zich vanaf de tribunes schuldig maken aan racisme.

Het Engelse nationale elftal kreeg onlangs met racisme te maken tijdens de uitwedstrijd tegen Montenegro. Ook in eigen land is het probleem er nog steeds. Raheem Sterling kreeg in december racistische leuzen naar zijn hoofd geslingerd tijdens de uitwedstrijd van bij . Een maand eerder verscheen een Engels onderzoeksrapport waaruit bleek dat de helft van alle Engelse voetbalfans wel eens getuige is geweest van racisme in een stadion.



Ceferin pleit daarom voor veranderingen. "Als een wedstrijd wordt gestopt, of zelfs helemaal niet wordt gespeeld, denk ik dat 90 procent van de 'normale' mensen in het stadion die idioten een schop onder hun reet geven", zei de UEFA-voorzitter volgens de BBC. "We leven in 2019 en niet honderd jaar geleden."



"We gaan opnieuw met de scheidsrechters in gesprek en ze zeggen dat ze vertrouwen moeten hebben. Ze moeten niet bang zijn om in te grijpen", aldus de 51-jarige Sloveen. "Het is een groot probleem. Niet alleen op de Balkan, maar in heel Oost-Europa. Er is daar weinig immigratie, omdat iedereen naar West-Europa wilde voor een betere baan en een beter leven. Dus het heeft tijd nodig."



Ceferin benoemde ook de problemen in Italië en Engeland. Hij vindt niet dat de sancties bij racisme zwaarder moeten worden. "Ik zie geen zwaardere straf dan stadionverboden geven, duels in lege stadions laten spelen, wat al een paar keer in Kroatië is gebeurd, en de geldboetes. Als het ergens een chronisch probleem is, kunnen we een club of landenteam uit een competitie gooien. Maar dat is een laatste middel."