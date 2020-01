'UEFA veranderde formatie 'TOTY' en verving Kanté door Ronaldo'

De UEFA maakte woensdag de samenstelling van het Team van het Jaar van 2019 bekend.

Fans konden stemmen op hun favoriete spelers van het afgelopen kalenderjaar en dat leverde het gepubliceerde elftal op. Volgens de Daily Mail heeft de Europese voetbalbond op het laatste moment de formatie van het team omgegooid, zodat Cristiano Ronaldo toch een plekje in het elftal kreeg.

De UEFA heeft gekozen voor een opvallend aanvallende 4-2-4 formatie. Volgens de Engelse tabloid heeft dat er alles mee te maken dat er bij een 4-3-3 formatie geen plek voor Ronaldo zou zijn geweest. De aanvaller van kreeg namelijk minder stemmen dan Lionel Messi, Robert Lewandowski en Sadio Mané.

De Europese voetbalbond vond dat Ronaldo een plek in het elftal verdiende en koos daarom voor een aanval bestaande uit vier spelers. Kind van de rekening werd N'Golo Kanté, die zijn plek op het middenveld verloor. Hij kreeg minder stemmen dan Frenkie de Jong en Kevin De Bruyne, en is niet terug te vinden in het sterrenteam.

De Daily Mail zet vraagtekens bij de integriteit van de UEFA. De krant schrijft dat het Team van het Jaar eigenlijk vorige week al bekend gemaakt zou moeten worden, maar door het besluit om Ronaldo in te passen leverde de publicatie vertraging op.

Lees beneden verder

De UEFA koos nog nooit voor een 4-2-4 opstelling bij het Team van het Jaar. De afgelopen zes edities werd gekozen voor 4-3-3, terwijl hier alleen in 2017 van werd afgeweken met een 4-4-2 opstelling.

Een woordvoerder van de UEFA laat weten dat de wijziging is doorgevoerd door de overwinning van Portugal in de . "De formatie van het Team van het Jaar van deze editie is gekozen om de stemmen van de fans te reflecteren, parallel met de prestaties van de spelers in de competities van de UEFA.

"Als gevolg daarvan staan er vijf -winnaars en vier finalisten van de Nations League in het team. De formatie verandert regelmatig en dit jaar is geen uitzondering."