UEFA stuurt 'kaartenuitdeler' naar tweede ontmoeting Ajax met Getafe

Tasos Sidiropoulos is donderdag de scheidsrechter bij de tweede ontmoeting tussen Ajax en Getafe in de achtste finale van de Europa League.

Dat heeft de UEFA dinsdag wereldkundig gemaakt. De veertigjarige Griekse arbiter floot nog niet eerder een wedstrijd van in Europees verband.

Wel was Sidiropoulos eerder dit seizoen de scheidsrechter bij het tumultueus verlopen duel tussen Royal Antwerp en in de voorronde van de .

De arbiter uit Griekenland trok toentertijd in totaal dertien gele en twee rode kaarten tijdens de ontmoeting in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vanwege flinke ongeregeldheden op de tribune lag de wedstrijd zelfs enige tijd stil.

Meer teams

Na afloop klaagden beide clubs over het optreden van Sidiropoulos in de Belgische hoofdstad. Ondanks de kritiek kreeg hij van de UEFA later nog drie duels in de toegewezen.

Naast - en -Lokomotiv Moskou stond - OSC onder zijn leiding. In laatstgenoemde duel plaatste Chelsea zich voor de achtste finale van de Champions League, samen met . Ajax ging als nummer drie door in de Europa League.

Enkele spelers van Ajax zijn al wel bekend met Sidiropoulos, die in oktober de uitwedstrijd van het tegen Wit-Rusland (1-2) floot. In het duel in Minsk deden de Ajacieden Daley Blind, Donny van de Beek en Ryan Babel mee.

In september 2017 nam de jonge Griek de fluit ter hand in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Bulgarije (3-1). In zijn laatste twee duels in de Griekse competitie trok Sidiropoulos in totaal zeventien gele en een rode kaart.

Lees beneden verder

De thuiswedstrijd van Ajax tegen in de Johan Cruijff ArenA begint donderdagavond om 21.00 uur. De formatie van trainer Erik ten Hag moet een 2-0 nederlaag uit het heenduel wegpoetsen. Nicolás Tagliafico is geschorst, terwijl Dusan Tadic, Quincy Promes en Lisandro Martínez op scherp staan.

AZ krijgt donderdag in de uitwedstrijd tegen LASK Linz wederom te maken met Srdjan Jovanovic als scheidsrechter. De 33-jarige arbiter floot in augustus ook al een duel met AZ, dat destijds in de Grolsch Veste van aantrad tegen Royal Antwerp.

Vanwege het gedeeltelijk instorten van het dak in het AFAS Stadion moest AZ destijds tijdelijk uitwijken naar Enschede. Daarnaast was Jovanovic in de groepsfase van de Champions League de scheidsrechter bij de thuiswedstrijd van Ajax tegen Lille OSC.