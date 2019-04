UEFA stelt na bezoek van Juventus weer onderzoek in naar Ajax

Ajax moet zich bij de disciplinaire commissie van de UEFA opnieuw verantwoorden wegens wangedrag van de supporters.

De Europese voetbalbond maakt donderdag bekend dat de Amsterdammers zijn aangeklaagd wegens het gooien van voorwerpen, ongeregeldheden onder het publiek en het blokkeren van trappen in het stadion tijdens de thuiswedstrijd woensdag in de tegen (1-1).



De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond heeft dit seizoen al diverse keren bestraft voor misdragingen van fans bij wedstrijden in de Champions League. Voor misdragingen tijdens het uitduel met (1-4) kreeg Ajax een geldstraf van in totaal 23.000 euro. Ook moest Ajax de schade vergoeden die was aangericht in het stadion van de Spanjaarden.



Door wangedrag tijdens de uitwedstrijd tegen in de groepsfase hangt Ajax nog steeds een voorwaardelijke straf van een uitduel zonder publiek boven het hoofd. De strafzaak dient op 16 mei bij de UEFA. De halve finales van de Champions League zijn dan al ruim een week gespeeld. De eventuele straf zal normaal gesproken uit een geldboete bestaan.



Naar is ook een onderzoek ingesteld. Een fan kwam dinsdagavond het veld op in de thuiswedstrijd tegen (1-0), tijdens de eerste Europese wedstrijd van de Spurs in het nieuwe stadion.